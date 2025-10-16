Journées nationales de l’architectures : des visites et ateliers au programme de la Citadelle

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Dans le cadre de la 10e édition des Journées nationales de l’architecture, la Citadelle de Besançon adapte son programme les 18 et 19 octobre prochain. Sous le thème national "Architectures du quotidien", les visites et ateliers permettront d'explorer la citadelle du célèbre architecte Vauban, sous tous les angles.

Visite "La Citadelle, chef d’oeuvre de l’architecture Bastionnée"

Au cours d’une déambulation dans l’ensemble du site, le public découvrira les principes de l’architecture bastionnée et l’art de l’adapta on au terrain par Vauban.

Horaires : 11h 30 et 15h30. Durée : 1h. Lieu de rendez-vous : statue Vauban. À partir de 10 ans. Inscription en billetterie le jour même. Gratuit avec l'abonnement ou le billet d'entrée Citadelle.

Atelier "Petits bâtisseur"

À travers di? érents ateliers ludiques (bac à sable, blocs de construction…), les petits bâtisseurs en autonomie sous la surveillance de leurs parents suivent les traces des ouvriers de la citadelle d’il y a 350 ans.

Activité à réaliser en autonomie. En continu. Dans la salle pédagogique du site. Tout public à partir de 4 ans. Gratuit avec l'abonnement ou le billet d’entrée Citadelle.

Projection de film

Le public pourra visionner en alternance deux films "Artillerie versus Fortifications, Exemple franc-comtois d’une course poursuite du Moyen Age au 19e siècle" et "La Citadelle vue par un faucon pèlerin".