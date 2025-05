La Citadelle de Besançon, deuxième site payant le plus visité de Bourgogne-Franche-Comté

Avec une progression de 129% de fréquentation depuis 2020, la Citadelle de Besançon se classe aujourd’hui comme premier site payant le plus visité de Franche-Comté et le deuxième de Bourgogne-Franche-Comté derrière les Hospices de Beaune. Une fréquentation boostée en partie par une programmation revue en profondeur comme l’ont expliqué la maire de Besançon Anne Vignot et le directeur du site Alexandre Arnodo le 5 mai dernier en conférence de presse.

C’était l’un des objectifs de cette mandature, "retravailler l’attractivité de la Citadelle" a rappelé Anne Vignot puisque après une année 2014 record avec 301.917 entrées annuelles, le site classé patrimoine mondial de l’UNESCO avait ensuite vu sa fréquentation baisser. La Citadelle était alors "sur une pente descendante", notamment après son changement de statut en matière de gestion, dorénavant sous le coup de la municipalité bisontine (261.738 entrées en 2018). Anne Vignot a ainsi évoqué une "période d’adaptation difficile post-municipalisation, avec une perte d’attractivité et un besoin de renouvellement de l’offre". Une petite reprise avait été observée en 2019 (275.201 entrées) mais le Covid a, par la suite, été responsable d’une chute brutale de la fréquentation en 2020 (127.298 entrées).

"Il était urgent de repenser l’ensemble des activités et des animations" a résumé la maire. Dès lors, en 2021, un nouveau projet culturel et touristique ayant pour objectif d’incarner les valeurs de l’UNESCO, de mieux accueillir et d’animer le site est mis en place et la nomination du nouveau directeur Alexandre Arnodo, permet au site de retrouver un second souffle.

Le public adhère aux changements

Le renouvellement de l’offre permanente pousse les visiteurs à venir redécouvrir le site. Le nouveau musée de la Résistance et de la Déportation enregistre une fréquentation en hausse de plus de 30% par rapport à l’ancienne version.

L’accès à la partie gratuite de la Citadelle est lui aussi repensé avec la mise en place de concerts et autres événements qui "hybrident l’offre culturelle" et incitent ainsi le public à revenir sur le site, a résumé Anne Vignot.

Dans son optique de "mieux" accueillir, la programmation est revue en prenant en compte le réchauffement climatique. Très chaud en été, le site étale son accueil aux moments où les températures sont plus supportables. "On va utiliser les segments de journée les plus propices et donc nocturnes" nous explique le directeur de la Citadelle dans notre vidéo qui rappelle à quel point la météo a une incidence sur la fréquentation du site.

Les entrées étaient ainsi reparties à la hausse dès 2022 avec 284.190 visiteurs et notamment une fréquentation nocturne qui explose : 25.827 visiteurs en 2023 puis un record de 30.707 visites en 2024.

Une très bonne année 2024

En 2024, la Citadelle de Besançon a ainsi atteint son meilleur taux de fréquentation depuis 10 ans (291.970 entrées), ce qui lui permet de devenir le site payant le plus visité de Franche-Comté et le deuxième de Bourgogne-Franche-Comté, derrière les Hospices de Beaune.

Avec des chiffres en constante augmentation depuis 2020, la Citadelle "contribue à l’attractivité touristique", a tenu à rappeler la maire de Besançon, tout en insistant sur l’augmentation du volume collecté avec la taxe de séjour. Celle-ci est d’ailleurs en augmentation avec 461.659€ en 2019, pour atteindre en 2024 les 803.404€.

Les prochains chantiers