L’éclairage de la Citadelle de Besançon remis en fonctionnement dès 2026

En septembre 2020, la municipalité actuelle avait fait le choix de stopper l’éclairage de la Citadelle de Besançon et ce pour plusieurs raisons, a tenu à rappeler la maire de Besançon Anne Vignot en conférence de presse ce lundi 5 mai 2025.

Le système d’éclairage datant de 1996, celui-ci commençait à présenter des signes de vétusté. Atteint de problème technique, le matériel tombait en panne et était devenu "incompatible avec le respect de la biodiversité", a insisté la maire de Besançon. En plus d’être "énergivore" et "source de pollution lumineuse" celui-ci n’était pour la municipalité, plus adapté sur le site de la Citadelle dont une grande partie des remparts sont protégés d’un arrêté de protection biotope.

Un vaste programme de rénovation lancé dès 2022

Malgré cette décision, la municipalité souhaitait toutefois "trouver une solution technique pour permettre de valoriser un site majeur". Aussi, à la sortie du Covid en 2022, un vaste programme de rénovation est alors mené pour tenter de développer un nouveau système d’éclairage permettant de concilier valorisation du monument, économie d’énergie, respect de la biodiversité et sécurité.

Sont alors mobilisés, l’entreprise qui avait déjà procédé à l’installation de l’ancien éclairage, le concepteur lumière (Atelier Jeol), un bureau d’études spécialisé en écologie (Explore Environnement), des élus ainsi que des partenaires associés tels que la DRAC, le réseau des sites majeurs Vauban ou encore la LPO. L’éclairage est alors complètement repensé et modernisé afin de rendre compatible plusieurs enjeux majeurs.

Réorientation de la lumière

À la différence de l’ancien éclairage qui éclairait les falaises et le ciel, le nouveau dispositif sera moins agressif car orienté sur les remparts afin de "mettre en valeur ce site remarquable classé au patrimoine mondial de l’UNESCO".

Plus de souplesse dans le calibrage de l’éclairage

Le nouveau dispositif permettra également plus de souplesse sur les zones à éclairer ou non. Chaque point lumineux pourra être modulable. Prévue toute l’année, l’illumination sera toutefois modulable. Certaines zones pourront ainsi rester dans l’ombre une partie de la nuit ou à certains moments de l’année afin de respecter davantage la biodiversité présente à la Citadelle. De quoi garantir la préservation des périodes de nidification et de reproduction des faucons pèlerins, grands ducs ou encore de certaines espèces de chauves-souris etc.

Un système novateur

Le conseiller municipal délégué à la Citadelle, François Bousso, a insisté sur "un système novateur et avant-gardiste" qui devrait permettre "d’adapter l’éclairage au déplacement des animaux" et "qui va pouvoir intéresser tout un champ scientifique sur comment on éclaire un monument".

Les horaires d’éclairage seront différents en fonction des saisons mais la réglementation impose une extinction à compter d’une heure du matin.

Moins énergivore

Doté de leds, le nouvel éclairage sera plus économe en énergie et doté de moins de points lumineux. Si elle n’a pas été en mesure de fournir un chiffre précis lors de la conférence de presse, l’entreprise a en revanche assuré que le dispositif permettrait "une division par quatre des consommations globales par rapport à l’installation actuelle".

Des couleurs plus chaudes

Afin de minimiser la pollution lumineuse, la nouvelle installation aura également un rendu "couleur chaude", a précisé Anne Vignot, avec des niveaux "en-dessous de la réglementation actuelle". Cela n’empêchera néanmoins pas le nouvel éclairage de "garantir la sécurité des agents qui travaillent à la Citadelle" ainsi que celle des usagers.

Un budget de 843.265€

L’estimation du montant des travaux atteint les 843.265€. Ils devraient débuter d’ici novembre 2025 pour une mise en route de l’éclairage d’ici fin mars 2026. Avant ou après les élections municipales de 2026… l’avenir nous le dira.

Concernant le projet d’éclairage intérieur, celui-ci aura pour vocation de "créer plusieurs scénarios et ambiances lumineuses en fonction de la temporalité de la journée, des saisons, des animations et des besoins internes du site" a précisé la Ville. Il devrait concerner les zones du parc Saint-Etienne, le Corps de place et le parking du personnel pour un montant estimatif de 620.000€.