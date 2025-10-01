La Cote de Morre va fermer à la circulation pendant quatre semaines

Les itinéraires et horaires de nombreuses lignes Ginko sont adaptés.
Les lignes concernées
- Itinéraires déviés : lignes 81, 82, 83, D401, D402, D403, D404, D406 et D407.
- Horaires modifiés : lignes 51, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 86 bis et Diabolo D401 à D407 et D421.
Les principales modifications
- Lignes régulières 80, 51 et Diabolos 400 lycées : en période bleue : les deux premiers départs du matin sont avancés de 15 minutes. En période jaune : le premier départ du matin est avancé de 15 minutes.
- Ligne 82, en complément, les horaires entre 12h et 14h ont été modifiés. Pendant cette période, les voyageurs sont pris en charge et déposés à l’arrêt Mairie de Morre.
- Lignes 81, 82, 83 et 85 en période bleue, suppressions des retours de 18h15 depuis le Pôle Chamars.