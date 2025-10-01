Mercredi 1 Octobre 2025
Besançon
Transports

La Cote de Morre va fermer à la circulation pendant quatre semaines

Publié le 01/10/2025 - 15:33
Mis à jour le 01/10/2025 - 15:44

Dans le cadre de travaux de sécurisation des falaises, la côte de Morre sera fermée à la circulation du lundi 6 octobre au vendredi 31 octobre 2025 inclus. Plusieurs lignes Ginko sont impactées, les itinéraires sont déviés.

© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro

Les itinéraires et horaires de nombreuses lignes Ginko sont adaptés.

Les lignes concernées

  • Itinéraires déviés : lignes 81, 82, 83, D401, D402, D403, D404, D406 et D407.
  • Horaires modifiés : lignes 51, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 86 bis et Diabolo D401 à D407 et D421.

Les principales modifications

  • Lignes régulières 80, 51 et Diabolos 400 lycées : en période bleue : les deux premiers départs du matin sont avancés de 15 minutes. En période jaune : le premier départ du matin est avancé de 15 minutes.
  • Ligne 82, en complément, les horaires entre 12h et 14h ont été modifiés. Pendant cette période, les voyageurs sont pris en charge et déposés à l’arrêt Mairie de Morre.
  • Lignes 81, 82, 83 et 85 en période bleue, suppressions des retours de 18h15 depuis le Pôle Chamars.

© Ginko

Publié le 1 octobre à 15h33 par Hélène L.
