La nuit des étudiants du monde revient à la Rodia

Véritable temps fort de la rentrée, la nuit des étudiants du monde vise à accueillir lors d'une soirée festive les étudiants internationaux fraîchement arrivés dans la capitale comtoise. Organisé pour la 11e année par l'association des étudiants internationaux ESN Besançon avec ses partenaires, l’événement se tiendra à la Rodia de Besançon le samedi 11 octobre 2025.

Chaque année, l'université Marie & Louis Pasteur accueille plus de 2.000 étudiants internationaux. Parmi eux, environ 10% d'étudiants en moyenne effectuent une mobilité dans le cadre d'un programme d’échange ; les autres sont des "free movers"; leur présence est l'aboutissement d'un parcours individuel.

Événement de rentrée attendu par près de 400 étudiants, la Nuit des étudiants du monde proposera cette année un programme d'animations ayant pour thème le cinéma.

Photo Booth, blind test, paillettes et dans jusqu'au bout de la nuit

De 19h30 à 21h, un temps d’accueil proposera plusieurs types d’activités dont un photobooth, un blind test spécial musiques de film, une roue à questions avec de nombreux cadeaux à la clé, ou encore un atelier sérigraphie pour personnaliser son totebag et une peinture sur toile partagée.

Le traditionnel bar à paillettes, signature de la Nuit des Étudiants du Monde depuis plusieurs années, sera bien évidemment en place pour sublimer les invités pour danser dès 21h pour le DJ set de Radio Boom Tchak.

