Le 2e tome des 600 ans de l’université Marie et Louis Pasteur est disponible

À l’occasion de la commémoration de ses 600 ans, l’université a entrepris un travail de mémoire avec la réalisation d’un ouvrage collectif : Trésors du savoir 1423-2023, 600 ans d’histoire(s) de l’université de Franche-Comté. Ce sont "la richesse de ces six siècles d’histoire et des différents fonds d’archives aujourd’hui recensés" qui a conduit l’institution à éditer deux tomes aux Presses universitaires de Franche-Comté (PUFC).

Le tome 2 relève "le défi de l’histoire immédiate de l’université de Franche-Comté, exercice à ce jour inédit" précise le service communication de l’université. La densité du volume "témoigne de la richesse des évènements qui se sont succédé ces cinquante dernières années".

925 pages d'articles et illustrations

Coordonné par Maryse Graner et Jean-Paul Barrière, ce tome 2 est en édition limitée et le fruit d’une aventure collective rassemblant 230 notices, rédigées par plus de 120 co-auteurs avec l’apport de nombreux contributeurs, dans ce livre abondamment illustré, de 925 pages. Tous ces articles historiques sont également disponibles en libre-accès sur le site internet consacré aux 600 ans d’histoires de l’université.

Pendant tous ces siècles, l’université explique avoir "répondu à une double exigence : la production intellectuelle et culturelle et la formation des individus par la transmission du savoir". Le lecteur est ainsi invité successivement à découvrir la renaissance et les transformations d'une université contemporaine, ses missions, les campus universitaires et leurs acteurs, "jusqu'au rayonnement de cette université".

Infos +