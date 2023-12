Un ouvrage pour retracer les 600 ans d’histoire(s) de l’université de Franche-Comté

Malgré les cérémonies qui ont déjà, et qui continuent, d’avoir lieu autour de l’anniversaire des 600 ans de l’université, "on souhaitait marquer l’événement avec quelque chose de plus durable" nous a confié le vice-président recherche de l’UFC en charge des cérémonies autour des 600 ans Hugues Daussy. C’est désormais chose faite avec ce nouvel ouvrage intitulé Trésors du savoir qui retrace de 1423 à 2023, les 600 ans d’histoire(s) de l’université de Franche-Comté. Enfin, du moins une partie.

Car, comme un heureux hasard ou presque, ces premières 600 pages, n’abordent en réalité que la période allant de la création de l’université (1423) à 1968. L’ouvrage ayant finalement "pris une ampleur que nous n’aurions pas soupçonné" a reconnu Hugues Daussy, un second tome viendra compléter ce premier volume en 2024 pour retracer cette fois, une période plus contemporaine. Au total les deux volumes compileront environ 1.000 pages d’histoires.

Un ouvrage collectif de 60 auteurs

Présenté comme "le fruit d’une formidable aventure collective" par Macha Woronof, ce livre a pu voir le jour grâce à la contribution de 60 auteurs en particulier d’enseignants-chercheurs à l’UFC mais aussi d’autres universités et institutions.

Rendu très accessible par des illustrations très présentes, l’ouvrage est accessible à un très large public. Il plongera le lecteur à travers les siècles en permettant une lecture dynamique répartie en trois périodes (1423-1973 / 1794-1968 / 1969-2023). Soit un total de "six siècles de transmission du savoir" qui résonnent pour la présidente de l'université comme un "message d’espoir pour moi".

Maryse Graner, chargée de mission du 600e anniversaire a précisé que l’ensemble des ressources étaient disponibles en ligne pour "donner envie aux chercheurs de poursuivre le travail". Un podcast intitulé "600 ans d’histoire(s) à raconter" enregistré par les étudiants de l’université a également été mise ligne et permet une autre entrée possible dans cet ouvrage.

