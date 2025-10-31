Vendredi 31 Octobre 2025
Alerte Témoin
Besançon
Sport

Le BesAC espère enchaîner un deuxième succès à Saint-Vallier

Publié le 31/10/2025 - 11:34
Mis à jour le 31/10/2025 - 10:44

Privé de Calvin Jubenot, blessé, le BesAC espère néanmoins enchainé un second succès dans ce championnat National dès ce vendredi 31 octobre à Saint-Vallier. 

© Facebook BesAC / Comm'on by Tiffou
© Facebook BesAC / Comm'on by Tiffou

Nationale 1 : SVBD Saint-Vallier – BesAC, vendredi 31 octobre à 20h30

Assurément la nette victoire contre Metz (82-65) vendredi dernier a redonné des couleurs au BesAC et à son environnement. Il le fallait absolument ce premier succès de la saison et il est venu avec la manière. Mais voilà du côté du club bisontin, ce n’est que rarement un long fleuve tranquille et alors que Quentin Hanck et l’Américain Fred Thomas ont quitté l’infirmerie, c’est au tour de Calvin Jubenot d’y rentrer victime d’une déchirure musculaire à chaque mollet avec, en prime, un mois d’arrêt.

Une blessure qui a nécessité une forte réaction de l’équipe dirigeante du BesAC qui a donc fait signer un pigiste médical, Josaphat Bilau (25 ans – 2,04m), arrivé dans la capitale comtoise dès mardi pour se mettre au plus vite diapason de l’équipe et qualifié. Car les échéances importantes vont se succéder et pas des moindres en cette fin octobre et en novembre avant la trêve internationale.

Le BesAC commencera pas ce déplacement à Saint-Vallier, encore un des gros bras de la Nationale 1, mais qui n’est sans doute pas au niveau espéré à ce stade de la saison (3 victoires pour 5 défaites) et qui donc va devoir réagir, notamment après avoir subi la loi de Berck dans le Nord (107-88). Quentin Hanck et ses coéquipiers sont prévenus, ils sont attendus de pied ferme.

Verrouiller le rebond offensif

"C’est une équipe qui encaisse beaucoup de points (83,5), mais elle en marque beaucoup aussi (81,8)", prévient Laurent Kleefstra. Le coach du BesAC met également le doigt sur ce qui fait la force de cet adversaire de la 9e journée : "un fort meneur Derradji, un très bon secteur intérieur autour du Lituanien Jogminas (15,7 pts et 6,6 rebonds) et des artilleurs patentés comme Yao-Delon, Archinard ou encore Rasolonjatovo". Et de mettre le focus plus particulièrement sur l’activité saint-vallièroise sous le panier : "C’est, après le Havre, la 2e meilleure équipe de la division au rebond offensif (14,8). C’est énorme et c’est un secteur qu’il va falloir verrouiller au maximum pour ne pas leur donner trop de deuxièmes chances".

Voilà donc les problèmes posés et à résoudre pour cette équipe bisontine qui a montré l’étendue de son potentiel voilà une semaine. Assurément le BesAC a connu un déclic. Reste à enfoncer le clou et à imposer son identité.

Avec l’espoir de voir le Suédois David Hook poursuivre sur la voie du mieux. L’espoir aussi de de voir l’ailier américain Fred Thomas, freiné par un blessure musculaire mais cette fois rétabli, parvenir au niveau attendu. Avec derrière ce binôme, l’expérience de Quentin Hanck qui sait être un régulateur et l’apport au scoring de Hugo Cluysen. Et puis il y aura aussi toute la jeunesse et la fougue des Idrissa Pouye, Pavel Bronner, Auguste Cagnet, Yannick N’Kombou actuel meilleur marqueur de l’équipe (10,8 pts) et meilleur rebondeur de la Poule (8,9).

Le groupe bisontin : Pouye, Bronner, Hanck (cap),  Eliezer-Vanerot, Waltefaugle-Tempesta, Thomas, Hook, Cagnet, Cluysen, Bilau, Nkombou. Coach : Laurent Kleefstra. Assistant : Raphaël Pegeot.

basket-ball besAC match National 1

Publié le 31 octobre à 11h34 par Macommune.info
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

