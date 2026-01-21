Mercredi 21 Janvier 2026
Besançon
Sport

Le BesAC fait chuter Fos-sur-mer

Publié le 21/01/2026 - 14:03
Mis à jour le 21/01/2026 - 11:19

Le BesAC qui avait jusque-là laissé échapper tant et tant de victoires lors des money-times a enfin tenu jusqu'au bout pour signer sa 4e victoire de la saison mardi 20 janvier 2026 au palais des sports de Besançon contre le troisième du championnat Byers Fos-sur-Mer. 

© Facebook BesAC / Comm'on by Tiffou
© Facebook BesAC / Comm'on by Tiffou

Nationale 1 (Phase 1) : BesAC bat Byers Fos/mer : 85-77 (20-17, 22-18, 19-22, 24-20)

Mardi soir, le BesAC a montré qu'il avait su garder toute sa fraîcheur, sa combativité et une qualité de jeu en nette progression pour conclure victorieusement un match qu'il a mené plus de 33 minutes, laissant le leadership à Fos uniquement pendant les quatre premières minutes du 1er quart-temps. Significatif !

La victoire n’en fut pas facile pour autant mais Calvin Jubenot et ses coéquipiers ont gardé leur fonds de jeu, leur intensité, leur agressivité, limitant les temps faibles au maximum et répondant toujours du tac au tac aux coups de boutoir adverses pour imposer aux Méditerranéens leur sixième défaite depuis le début de saison.

Des joueurs disciplinés et appliqués

Après avoir remporté les deux premiers quarts temps, le BesAC menait de sept unités à la pause (42-35). L'équipe bisontine allait-elle ensuite pouvoir résister à la pression des Fosséens supérieurement armés. La réponse est oui ! On a même vu les Bisontins mener au mieux de 10 longueurs (82-72, 37e). Le leader d'attaque visiteur, le meneur bahaméen Bridgewater, le bourreau du match aller, avait beau prendre le jeu à son compte, rien n'y faisait. Le BesAC très consistant, gardait tout son sang-froid, ne lâchait rien et s'offrait un succès tout en maîtrise.

Bien évidemment, Laurent Kleefstra ne cachait pas sa joie dans le sillage de ses joueurs : "Je savais que nous étions en progrès. Ce soir, on a été disciplinés et on a appliqué les plans de jeu à la lettre. Avec notre zone press en défense, on a notamment réussi à freiner cette équipe adverse réputée pour son jeu rapide. On les laisse à 77 pts quand en moyenne ils en marquaient 84,1 pts. Par ailleurs, on a inscrit 85 pts quand en moyenne ils en encaissaient 77,9. C'est un match réussi des deux côtés du terrain et j'en suis heureux".

Retour gagnant pour Idrissa Pouye

Sans doute faut-il mettre en exergue la production collective, avec une bonne gestion des temps de jeu. Bien évidemment, on mettra aussi en relief le match d'Idrissa Pouye que le coach bisontin a ressorti du banc. Les chiffres sont éloquents : 19 pts à 100 % globalement (7/7) dont 3/3 à 3pts, 2/2 aux lancers, 4 fautes provoquées pour 18 d'évaluation, la meilleure du match. Le tout vite fait bien fait en quinze minutes

Mais, si belle soit-elle, cette victoire qui aura permis de recharger les batteries de la confiance, n'apporte rien au classement, si ce n’est une place gagnée, les Bisontins n’étant plus lanterne rouge. Mathématiquement en revanche pour l'opération maintien c’est en phase 2 désormais qu’il faudra mener le combat. Ce qui ne sera pas le cas dès vendredi à Metz où il faudra aussi gagner pour s'offrir les deux points d'une victoire que le BesAC pourrait alors mettre au crédit de son compteur de départ en Phase 2.

Les marqueurs

BesAC : Pouye 19, Venckus 15, Jubrnot 13, Cluysen 11, Cagnet 8, Correa 7, Nkombou 6, Hook 3, Eliezer-Vanerot 3, Bronner
Fos/mer : Bridgewater 17, Dary 17, Burrows 12, Thompson 10, Benaoui 6, Doucouré 5, Mendy 5, Mutuale 3, Menuge 2

basket besAC National victoire

Publié le 21 janvier à 14h03 par Elodie Retrouvey
