Le FCSM offre son premier contrat professionnel à Marie-Gaël Mukanya

Le club vétéran de Besançon, les Bisonquinze, s’inscrit dans la grande famille du rugby à plaquer. Fidèles à l’esprit de l’UFAR, ces passionnés de plus de 35 ans perpétuent les valeurs du jeu : convivialité, respect et amour du ballon ovale. Loin de la pression des championnats classiques, les tournois UFAR privilégient un rugby adapté – mêlées simulées, plaquages maîtrisés – et une ambiance fraternelle.