Le FCSM remercie Frédéric Bompard, le nom de son successeur officialisé ce jeudi

Frédéric Bompard avait été nommé à la tête de l’équipe première du FCSM début février 2025 à la suite du renvoi de Karim Mokkedem qui n’avait, lui aussi, pas su satisfaire les attentes de la direction du club.

Un contrat-test, jusqu’au 30 juin 2025, soit la fin de la saison de National, avait ainsi été proposé à celui qui avait été un peu plus tôt évincé du Nîmes Olympique. La direction lui avait alors donné pour mission "d’insuffler une nouvelle dynamique et de guider le FCSM vers ses objectifs", soit à minima, le barrage d’accession pour la ligue 2. Mais au terme d’une saison, on ne peut plus décevante, l’entraîneur et son groupe n’auront pas même été en mesure, ne serait-ce que d’inquiéter le haut de tableau, en terminant à une désespérante 12e place au classement général.

Loin d’atteindre les objectifs escomptés, le contrat de Frédéric Bompard n’a donc pas été renouvelé par la direction du club qui a également annoncé le départ de ses adjoints, Abasse Ba et Stéphane Mangione, ainsi que Florian Fosset, préparateur physique.

Vincent Hognon pour lui succéder ?

Les prolongations de contrat de Gérard Gnanhouan, entraîneur des gardiens, et de Gérémy Gauberti, préparateur physique en charge de la réathlétisation, ont en revanche été actées, ils poursuivront leur mission au sein du staff professionnel.

Le club sochalien ayant convié la presse ce jeudi à 16h30, le nom du successeur de Frédéric Bompard devrait être annoncé en fin d'après-midi. Selon toute vraisemblance, il devrait s'agir de Vincent Hognon, l'ex-entraîneur de Valenciennes, passé par Metz (Ligue 1).