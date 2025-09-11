Jeudi 11 Septembre 2025
Alerte Témoin
Besançon
Evénements

Le festival des soupes Bol Bol Bol revient à Besançon : les inscriptions au concours sont ouvertes

Publié le 11/09/2025 - 15:33
Mis à jour le 11/09/2025 - 14:52

Le rendez-vous automnal le plus gourmand de Besançon est de retour. La quatrième édition du festival Bol Bol Bol se tiendra le samedi 18 octobre sur la place de l’Europe, à Planoise. L’événement, organisé par l’association Juste Ici en partenariat avec Les 2 Scènes, mêlera comme chaque année dégustations, concours de soupes et propositions artistiques.

© Juste Ici
© Juste Ici et Les 2 Scènes
1/2 - © Juste Ici
2/2 - © Juste Ici et Les 2 Scènes

À vos bols, prêts, soupez ! La 4e édition de Bol Bol Bol, le festival des soupes, revient […] sur la place de l’Europe. Cette année de nombreuses interventions artistiques viennent ponctuer l’événement, avec notamment la compagnie Générik Vapeur et le groupe artistique Chuglu”, annonce l’association organisatrice

Soupes, artistes et habitants

Le temps fort du festival restera le traditionnel concours de soupes, où 20 équipes de cuisiniers amateurs rivaliseront de créativité pour remporter le titre de meilleure soupe. En parallèle, plusieurs collectifs artistiques investiront Planoise.

Le groupe Chuglu s’inspirera du conte de ”la soupe aux cailloux” et ”part toute la semaine à la rencontre des habitants pour récolter les légumes de la grande soupe à partager et déguster le samedi soir”.

Autre invité de marque, la compagnie marseillaise Générik Vapeur proposera son spectacle déambulatoire emblématique Bivouac. ”Des hommes en bleu, des bidons, du feu, des camions, de la musique live… Les bivouaqueurs entraînent le public dans les rues de Planoise pour un grand spectacle qu’ils créent avec une quinzaine d’habitants”

Un festival familial et festif

Nouveauté de cette édition : un espace spécialement pensé pour les familles, avec la participation des associations PARI, Recidev et des Francas du Doubs. Au programme : atelier de cuisine, jeux en bois et projections de courts-métrages.

En soirée, le comédien Sébastien Barberon, accompagné de DJ Noodle et DJ Dynamo, proposera un ”bal des couleurs” afin de clore la journée sur la piste de danse… bol de soupe à la main.

Comme en 2024, l’artiste Laura Tisserand et les habitants du quartier ont confectionné fanions et drapeaux pour transformer la place de l’Europe en un lieu de fête où les saveurs et les arts se rencontrent.

Informations pratiques

  • Bol bol bol
  • Samedi 18 octobre 2025
  • Place de l’Europe, Planoise (Besançon)
  • Horaires : de 14h à 21h
  • Entrée : gratuite
  • Concours de soupes : inscriptions ouvertes du 11 septembre au 3 octobre sur linktr.ee/bolbolbol 

bol bol bol festival des soupes juste ici les 2 scènes

Publié le 11 septembre à 15h33 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

