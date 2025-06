Le Grand Besançon recrute un.e Agent.e Technique Ouvrier.ère Polyvalent.e

Vous êtes chargé.e d'effectuer les travaux d'entretien de menuiserie, serrurerie, vitrerie, pose de cuisine et portes de placard dans l'ensemble des bâtiments du CCAS.

Missions :

- Effectuer les travaux de menuiserie : montage et pose d’éléments de cuisine, aménagement de placard (rayonnage, porte…), réparation et entretien de menuiseries intérieurs et extérieurs portes, fenêtres bois, aluminium, pvc…

- Assurer les travaux de serrurerie : entretien, réparation, changement de serrures, cylindres…

- Effectuer les travaux de cloisonnement : modification et montage de cloison en placoplâtre..

- Assurer la continuité de service pour les petits dépannages en plomberie, électricité, peinture, platerie…

- Assurer le prise de côte