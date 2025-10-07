Le Planoise Karaté Academy a fait briller Besançon sur la scène internationale ce week-end

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Les 4 et 5 octobre 2025, le week-end a été exceptionnel pour le club de karaté PKA Besançon, qui a vu ses athlètes s’illustrer sur deux grands rendez-vous sportifs, en Malaisie et en Belgique.

Maïmouna Niang aux Championnats du monde à Kuala Lumpur

La karatéka bisontine Maïmouna Niang a porté haut les couleurs du club et de la France lors des Championnats du Monde de Karaté, organisés à Kuala Lumpur (Malaisie). Cette compétition prestigieuse a réuni plus de 1 500 athlètes venus d’une centaine de nations, représentant l’élite mondiale du karaté.

Maïmouna a réalisé un parcours remarquable, remportant quatre combats de très haut niveau avant de s’incliner lors du cinquième tour. Un exploit salué par tout le karaté bisontin, symbole de détermination et d’excellence.

Des représentants du club à l’Open de Liège

Pendant ce temps, les jeunes talents du PKA étaient engagés à l’Open international de Liège, une compétition reconnue pour son haut niveau technique et la qualité de son organisation, attirant chaque année de nombreux clubs européens.

Le club bisontin a, là aussi, brillé grâce à Yasri Haidar et Issa Sow, qui décrochent chacun une médaille de bronze dans leur catégorie respective.

“Ces résultats confirment la progression constante des athlètes du PKA Besançon, fruit d’un travail rigoureux, d’un encadrement passionné et d’une ambition commune : hisser le karaté bisontin parmi les meilleurs”, note leur coach Yassin Zacknoune.

"Ces performances sont le reflet d’un véritable esprit d’équipe et d’une exigence partagée, du plus jeune au plus expérimenté. Nos karatékas bénéficient également d’une préparation mentale qui complète leur formation technique très exigeante. Nous sommes très fiers de nos athlètes", souligne également Esther Guazzetti, présidente du PKA.