Besançon
Culture

Les 2 Scènes : les temps forts de la programmation de début 2026

Publié le 11/01/2026 - 10:45
Mis à jour le 08/01/2026 - 17:24

Avec la parution de son livret janvier-mars 2026, Les 2 Scènes dévoilent une programmation qui mêle théâtre, musique, cirque et rencontres publiques. Performances scéniques, créations contemporaines et temps d’échange avec les équipes artistiques rythment ce début d’année, affirmant la volonté des 2 Scènes de proposer une offre culturelle plurielle et accessible au plus grand nombre.

© Élodie R.
© Élodie R.

Parmi les rendez-vous annoncés figure C’est mort (ou presque), une performance-concert théâtralisée autour de la poésie de Charles Pennequin. Ancien gendarme devenu écrivain-poète, celui-ci signe un Pamphlet contre la mort, texte central du spectacle. La mise en voix et en musique est assurée par Joachim Latarjet, qui mêle spoken word, boucles jazz et électro-rock, et passe d’un instrument à l’autre (tuba, guitare, basse, trombone). La création est présentée dans une scénographie et des ambiances conçues par Sylvain Maurice.

  • Représentations : mardi 27 à 20h, mercredi 28 à 19h et jeudi 29 janvier à 20h. Durée : 50 minutes.

Les 2 Scènes proposent également une visite du Théâtre Ledoux. Cette découverte guidée retrace l’histoire du lieu et permet d’accéder à des espaces habituellement fermés au public, tels que les coulisses et les dessous de scène.

  • Rendez-vous vendredi 9 janvier à 18h30 au Théâtre Ledoux. Visite sur réservation.

Deux temps d’échange sont consacrés à la présentation du trimestre. L’équipe des 2 Scènes y présente la programmation spectacles et cinéma du second trimestre, dans un format convivial et ouvert à tous.
– À la médiathèque Pierre Bayle, samedi 10 janvier à 16h30
– Au Café des Tilleuls (MJC Palente), mercredi 14 janvier à 18h

  • Indication complémentaire : 10 & 14 février, Médiathèque Pierre Bayle et MJC Palente, entrée libre.

La programmation comprend aussi In Difference, une création circassienne centrée sur la roue Cyr. Le duo d’artistes explore les relations de confrontation et de complicité à travers l’acrobatie et la manipulation de cet agrès circulaire.

  • Dates : 13 et 14 janvier au Théâtre Ledoux.

Enfin, Le Sommet de Christoph Marthaler, figure du théâtre musical européen, est présenté du 20 au 22 janvier. Le spectacle met en scène six personnages réunis pour une conférence « au sommet », mêlant théâtre, musique et chant, dans un registre d’humour marqué. Une rencontre avec l’équipe artistique est prévue à l’issue de la représentation du mercredi 21 janvier, ainsi qu’une exposition intitulée Chamade à la suisse – le cas Marthaler, en accès libre.

  • Lieu : Espace.

L’ensemble de ces propositions s’inscrit dans la programmation pluridisciplinaire des 2 Scènes pour le premier trimestre 2026.

