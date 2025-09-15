Les coups de cœur de l’équipe NG Productions

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

QUOI DE 9 ? • Chez NG Productions, on a la chance de voir une multitude de spectacles. Au-delà des chiffres et des plannings, il y a une équipe passionnée et des coups de cœur personnels ! Nous avons demandé à une partie de l’équipe de nous dévoiler les spectacles de la saison qu'ils attendent avec le plus d'impatience.

La sélection de l'équipe, entre coups de cœur et pépites, est à l'image de la saison : éclectique et riche en découvertes. Nous espérons que leurs choix vous donneront envie de vous laisser tenter !

Les coups de cœur d'Hamid, directeur

Lotfi Abdelli au Scénacle, le 18 octobre 2025 : "Ce qui me frappe chez Lotfi Abdelli, c'est son regard percutant sur le monde, il ne craint pas d'être à la fois drôle et provocateur."

12 Hommes en colère au Grand Kursaal, le 4 février 2026 : "C'est un véritable huis clos psychologique qui nous tient en haleine du début à la fin. Au-delà de l'histoire, la pièce nous interroge sur la justice et nos propres préjugés."

Esther Abrami au Petit Kursaal, le 25 mars 2026 : "J'ai été très touché par sa démarche artistique. C'est une virtuose qui rend un magnifique hommage aux compositrices oubliées."

La Madeleine Proust en tournée à Chenôve, Chalon-sur-Saône, Belfort et Besançon (le 28 mars 2026 au Théâtre Ledoux), : "Quel bonheur de voir ce personnage mythique revenir sur scène ! C'est un spectacle plein de bon sens et d'humour, qui aborde des sujets contemporains avec une poésie unique."

La sélection de Nancy, chargée de production

Horror Party à La Rodia, le 31 octobre 2025 : "Une soirée unique en son genre pour Halloween ! C'est l'occasion parfaite de faire la fête différemment, en se déguisant et en profitant d'une ambiance terrifiante."

Lusaint à Dijon, Théâtre des Feuillants, le 13 décembre 2025 : "Sa voix pop/soul unique teintée de jazz en fait une véritable sensation vocale à ne pas manquer."

Constance au Grand Kursaal, le 7 mars 2026 : "Son audace et son humour noir nous emmènent dans un univers décalé et percutant, où rien n'est laissé au hasard."

Cécile Marx au Scénacle, le 14 mars 2026 : "J'aime sa façon de raconter des histoires avec une autodérision bien sentie. Elle a un talent fou pour rendre drôles les situations les plus banales."

La sélection d'Anne-Lise, coordinatrice Festival Drôlement Bien et chargée de billetterie

Emma Bojan au Scénacle, le 20 novembre 2025 : "Une artiste pleine d'énergie qui n'a pas peur de dire ce qu'elle pense, avec un ton très décalé."

Michael Gregorio à Micropolis, le 23 janvier 2026 : "C'est une véritable performance ! Michael Gregorio n'est pas qu’un imitateur, c'est un showman qui a une maîtrise vocale et scénique exceptionnelle."

Merwane Benlazar au Petit Kursaal, le 24 janvier 2026 : "Merwane Benlazar est la confirmation de la nouvelle scène humoristique. Son humour est à la fois très actuel et sans filtre, ce qui le rend très attachant."

Ours au Petit Kursaal, le 3 avril 2026 : "Ours a une poésie et une douceur qui font beaucoup de bien. Sa musique nous transporte et nous émeut, pour un moment suspendu tout en délicatesse."

La sélection de Julien, chargé de communication digitale

Lola Dubini au Scénacle, le 8 octobre 2025 : "J'ai adoré son spectacle qui mêle authenticité, chansons originales et humour."

Marc Rougé au Scénacle, le 23 janvier 2026 : "Marc Rougé arrive à transformer l'absurdité du monde du travail en véritable poésie, avec un style d'humour très pertinent."

Bérengère Krief au Grand Kursaal, le 24 janvier 2026 : "J'aime son mélange d'anecdotes personnelles et d'improvisations savoureuses, pour un rire garanti."

Moguiz à Besançon le 24 janvier, Chalon-sur-Saône le 29 janvier et à Belfort le 12 mars 2026 : "C'est un phénomène des réseaux sociaux. J'ai hâte de découvrir sa galerie de personnages sur scène !"

La sélection de Lauren, responsable de communication

Yann Marguet, complet à Besançon le 30 octobre 2025, mais il reste des places à Chenôve le 31 octobre 2025 : "Je crois que l'engouement autour de lui parle de lui-même. C'est un humoriste percutant qui ne laisse personne indifférent avec son cynisme bien dosé."

Djamil le Schlag et les Grands Remplaçants au Théâtre Ledoux, le 22 janvier 2026 : "C'est une soirée parfaite pour s'offrir une bonne dose de rire pur. C'est frais, c'est drôle et surtout, c'est totalement inattendu !"

Tom Baldetti au Grand Kursaal, le 22 janvier 2026 : "Il a un humour très fin et un regard sur le monde à la fois cynique et tendre. C'est le genre d'artiste qui transforme des anecdotes du quotidien en pépites d'humour."

Manon Bril au Petit Kursaal, le 4 avril 2026 : "J'adore sa façon de nous faire rire en abordant des sujets complexes avec une légèreté incroyable."

