Lundi 15 Septembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Besançon
Culture
Quoi de 9 ?

Les coups de cœur de l'équipe NG Productions

Publié le 15/09/2025 - 07:00
Mis à jour le 11/09/2025 - 09:58

QUOI DE 9 ? • Chez NG Productions, on a la chance de voir une multitude de spectacles. Au-delà des chiffres et des plannings, il y a une équipe passionnée et des coups de cœur personnels ! Nous avons demandé à une partie de l’équipe de nous dévoiler les spectacles de la saison qu'ils attendent avec le plus d'impatience.

L'équipe de NG Productions © Marion Dumont Photographie
L'équipe de NG Productions © Marion Dumont Photographie

La sélection de l'équipe, entre coups de cœur et pépites, est à l'image de la saison : éclectique et riche en découvertes. Nous espérons que leurs choix vous donneront envie de vous laisser tenter !

Les coups de cœur d'Hamid, directeur

Lotfi Abdelli au Scénacle, le 18 octobre 2025 : "Ce qui me frappe chez Lotfi Abdelli, c'est son regard percutant sur le monde, il ne craint pas d'être à la fois drôle et provocateur."

12 Hommes en colère au Grand Kursaal, le 4 février 2026 : "C'est un véritable huis clos psychologique qui nous tient en haleine du début à la fin. Au-delà de l'histoire, la pièce nous interroge sur la justice et nos propres préjugés."

Esther Abrami au Petit Kursaal, le 25 mars 2026 : "J'ai été très touché par sa démarche artistique. C'est une virtuose qui rend un magnifique hommage aux compositrices oubliées."

La Madeleine Proust en tournée à Chenôve, Chalon-sur-Saône, Belfort et Besançon (le 28 mars 2026 au Théâtre Ledoux), : "Quel bonheur de voir ce personnage mythique revenir sur scène ! C'est un spectacle plein de bon sens et d'humour, qui aborde des sujets contemporains avec une poésie unique."

La sélection de Nancy, chargée de production

Horror Party à La Rodia, le 31 octobre 2025 : "Une soirée unique en son genre pour Halloween ! C'est l'occasion parfaite de faire la fête différemment, en se déguisant et en profitant d'une ambiance terrifiante."

Lusaint à Dijon, Théâtre des Feuillants, le 13 décembre 2025 : "Sa voix pop/soul unique teintée de jazz en fait une véritable sensation vocale à ne pas manquer."

Constance au Grand Kursaal, le 7 mars 2026 : "Son audace et son humour noir nous emmènent dans un univers décalé et percutant, où rien n'est laissé au hasard."

Cécile Marx au Scénacle, le 14 mars 2026 : "J'aime sa façon de raconter des histoires avec une autodérision bien sentie. Elle a un talent fou pour rendre drôles les situations les plus banales."

La sélection d'Anne-Lise, coordinatrice Festival Drôlement Bien et chargée de billetterie

Emma Bojan au Scénacle, le 20 novembre 2025 : "Une artiste pleine d'énergie qui n'a pas peur de dire ce qu'elle pense, avec un ton très décalé."

Michael Gregorio à Micropolis, le 23 janvier 2026 : "C'est une véritable performance ! Michael Gregorio n'est pas qu’un imitateur, c'est un showman qui a une maîtrise vocale et scénique exceptionnelle."

Merwane Benlazar au Petit Kursaal, le 24 janvier 2026 : "Merwane Benlazar est la confirmation de la nouvelle scène humoristique. Son humour est à la fois très actuel et sans filtre, ce qui le rend très attachant."

Ours au Petit Kursaal, le 3 avril 2026 : "Ours a une poésie et une douceur qui font beaucoup de bien. Sa musique nous transporte et nous émeut, pour un moment suspendu tout en délicatesse."

La sélection de Julien, chargé de communication digitale

Lola Dubini au Scénacle, le 8 octobre 2025 : "J'ai adoré son spectacle qui mêle authenticité, chansons originales et humour."

Marc Rougé au Scénacle, le 23 janvier 2026 : "Marc Rougé arrive à transformer l'absurdité du monde du travail en véritable poésie, avec un style d'humour très pertinent."

Bérengère Krief au Grand Kursaal, le 24 janvier 2026 : "J'aime son mélange d'anecdotes personnelles et d'improvisations savoureuses, pour un rire garanti."

Moguiz à Besançon le 24 janvier, Chalon-sur-Saône le 29 janvier et à Belfort le 12 mars 2026 : "C'est un phénomène des réseaux sociaux. J'ai hâte de découvrir sa galerie de personnages sur scène !"

La sélection de Lauren, responsable de communication

Yann Marguet, complet à Besançon le 30 octobre 2025, mais il reste des places à Chenôve le 31 octobre 2025 : "Je crois que l'engouement autour de lui parle de lui-même. C'est un humoriste percutant qui ne laisse personne indifférent avec son cynisme bien dosé."

Djamil le Schlag et les Grands Remplaçants au Théâtre Ledoux, le 22 janvier 2026 : "C'est une soirée parfaite pour s'offrir une bonne dose de rire pur. C'est frais, c'est drôle et surtout, c'est totalement inattendu !"

Tom Baldetti au Grand Kursaal, le 22 janvier 2026 : "Il a un humour très fin et un regard sur le monde à la fois cynique et tendre. C'est le genre d'artiste qui transforme des anecdotes du quotidien en pépites d'humour."

Manon Bril au Petit Kursaal, le 4 avril 2026 : "J'adore sa façon de nous faire rire en abordant des sujets complexes avec une légèreté incroyable."

Infos pratiques

  • La billetterie et le détail de la programmation sont disponibles sur le site : ngproductions.fr 

concert humour ng productions spectacle

Publié le 15 septembre à 07h00 par Macommune.info
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Culture

Besançon
Culture
Quoi de 9 ?

Les coups de cœur de l’équipe NG Productions

QUOI DE 9 ? • Chez NG Productions, on a la chance de voir une multitude de spectacles. Au-delà des chiffres et des plannings, il y a une équipe passionnée et des coups de cœur personnels ! Nous avons demandé à une partie de l’équipe de nous dévoiler les spectacles de la saison qu'ils attendent avec le plus d'impatience.

concert humour ng productions spectacle
Publié le 15 septembre à 07h00 par Macommune.info
Besançon
Culture Vie locale

Une association bisontine veut créer un piano cargo pour de prochains concerts en mouvement

Cagnotte en ligne • L’association La Vélo-Scène qui promeut un modèle durable de diffusion revient avec un nouveau projet des plus ambitieux, mettre sur pied, ou plutôt sur roue un Piano Cargo, c’est-à-dire un piano à queue transporté et mis en mouvement à vélo. Porté par le directeur artistique et pianiste bisontin, Bastien Dollinger, le projet nécessite un besoin de financement pour lequel une campagne de crowdfunding a été ouverte sur le site Ulule. 

concerts musique musique classique piano vélo cargo
Publié le 14 septembre à 18h00 par Elodie Retrouvey
Besançon
Culture

Festival international de musique : les concerts à découvrir ce samedi à Besançon

Du 12 au 27 septembre 2025, la 78e édition du Festival international de musique et du 59e Concours de jeunes chefs d’orchestre reviennent à Besançon. Pour ce premier week-end de festival, huit événements sont au programme de la journée du samedi 13 septembre 2025.

concerts festival international de musique jazz musique musique classique
Publié le 13 septembre à 10h31 par Elodie Retrouvey
Besançon
Culture Vie locale

”Le murmure des forces” : une nouvelle fresque pour raviver la mémoire ouvrière à Palente-Orchamps

VIDÉO • Une nouvelle fresque murale est en train d’enrichir le paysage du quartier Palente-Orchamps à Besançon : Le murmure des forces. Dédiée à l’histoire des usines Timex-Kelton, elle s’inscrit dans une série initiée par la Ville, après une première fresque consacrée aux LIP en 2023 et une autre sur la Rhodiacéta en 2024, toutes deux situées rue Hector Berlioz. On a rencontré les artistes, l’une écossaise, l’autre bisontin…

aline chassagne art fresque horlogerie lutte ouvrière small studio timex-kelton
Publié le 12 septembre à 17h15 par Alexane
Besançon
Culture Vie locale

Entrée, visites et animations gratuites à la Citadelle pour les journées européennes du Patrimoine

Les 20 et 21 septembre prochains, la Citadelle de Besançon célébrera la 42e édition des Journées Européennes du Patrimoine. Sous le thème national "Le Patrimoine architectural", la Citadelle de Besançon, monument inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO, ouvrira ses portes gratuitement au public pour un week-end placé sous le signe de la découverte et de l’émerveillement.

Citadelle de Besançon journées européennes du patrimoine
Publié le 14 septembre à 16h37 par Elodie Retrouvey
Besançon
Culture

Livres dans la boucle : Raphaël Enthoven confirme sa présence au festival

Dans une publication sur X, le philosophe Raphaël Enthoven confirme qu’il sera présent aux Livres dans la boucle du 19 au 21 septembre 2025 après le rebondissement de la part de Grand Besançon Métropole ce lundi 8 septembre assurant le maintien de l’écrivain au festival littéraire.

anne vignot gaza liberté d'expression livres dans la boucle livres dans la boucle 2025 raphael enthoven
Publié le 8 septembre à 17h56 par Alexane
Besançon
Culture

R. Enthoven maintenu aux Livres dans la boucle : ”un soulagement” pour les libraires

La présidente de Grand Besançon Métropole a annoncé ce lundi 8 septembre le maintien de la présence du philosophe Raphaël Enthoven au festival Livres dans la boucle (du 19 au 21 septembre 2025). Pour les libraires participants à l’événement, c’est un ”soulagement”.

anne vignot librairie livres dans la boucle livres dans la boucle 2025 raphael enthoven
Publié le 8 septembre à 16h42 par Alexane
Besançon
Culture Politique

Rebondissement : Raphaël Enthoven maintenu au festival Livres dans la boucle

Le 4 septembre, Grand Besançon Métropole annonçait avoir retiré Raphaël Enthoven de la programmation du festival littéraire Livres dans la boucle prévu du 19 au 21 septembre 2025. Cette décision faisait suite à une prise de position du Parti communiste local, qui avait dénoncé certains propos de l’écrivain et philosophe sur Gaza publiés sur X. Mais ce lundi 8 septembre, la présidente de GBM, Anne Vignot, a finalement déclaré par voie de communiqué que Raphaël Enthoven serait maintenu dans la sélection du festival.

gaza livres dans la boucle livres dans la boucle 2025 raphael enthoven
Publié le 8 septembre à 15h41 par Alexane
Besançon
Culture
Publi-Infos

Détonation allume les feux de la rentrée à Besançon !

PUBLI-INFO • Détonation repart pour une 12ème édition ! Le festival a connu de nombreuses mutations ces dernières années, il est désormais bien ancré sur ce nouveau site qui replace La Rodia au cœur de l’événement. La configuration reste donc la même que l’année dernière, quatre scènes, toutes abritées : la grande salle de la Rodia, les deux bals montés (Le Bal à Fond & l’Extra Bal) et le Bezac Soundsystem sous la terrasse. Rendez-vous les 26 et 27 septembre 2025 !

danse festival detonation La Rodia musique
Publié le 14 septembre à 15h29 par Macommune.info

Portes ouvertes du SYBERT : visiter, comprendre… et agir !

Plus de 150 entreprises attendues au salon Cap vers l’emploi le 18 septembre à Besançon
Offre d'emploi

Nouvelles offres shopping à la Galerie Chateaufarine !

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Le VitalSport pour préparer votre rentrée sportive… avec Decathlon !
Offre d'emploi
publi info 4

Les coups de cœur de l'équipe NG Productions

Offre d'emploi : l'Armée de Terre recrute un chef de groupe mécanicien armement
Infos Pratiques

À Besançon, des baptêmes de l’air offerts aux enfants malades
Jeu-concours

JEU CONCOURS Livres dans la Boucle 2025 / Jeu n°4

Risotto au Mont d'Or AOP et à la truffe

Sondage

 17.66
légère pluie
le 15/09 à 06h00
Vent
5.18 m/s
Pression
1018 hPa
Humidité
92 %
 