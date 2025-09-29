Lundi 29 Septembre 2025
Besançon
Sport

Les judokas du PSB Judo s’illustrent à l’open du Grand Chalon

Publié le 29/09/2025 - 11:58
Mis à jour le 29/09/2025 - 11:58

Le PSB Judo a été fièrement représenté lors de l’open du Grand-Chalon Cadets et Juniors qui s’est disputé ce week-end à Saint Marcel. Les judokas bisontins sont revenus avec plusieurs médailles. 

© PSB Judo
© PSB Judo

En plus d’un état d’esprit exemplaire et d’un bel engagement de la part des garçons cadets, le PSB Judo a très joliment lancé sa saison 2025/2026 à l’occasion de ce premier tournoi. 

Le club remporte trois médailles grâce aux performances marquées de Jules Barata (argent), Jayvion Gschwend (bronze) et de Guillaume Herrgott. 

Le club a signalé que ce tournoi était entre autres une "première belle expérience pour certains cadets de première année avec de beaux parcours", mais que la reprise avait en revanche été "très compliquée" pour les trois juniors engagés dans le tournoi. "Mais ce n’est que le début de saison", relativise le club bisontin. 

Résultats bisonitins du samedi 27/09, Cadets-Cadettes :

  • -46 kg : Jules Barat, 2e (médaille d’argent)
  • -66 kg : Nikoloz Pochkhua 7e
  • -73 kg : Jayvion Gschwend, 3e (médaille de bronze)
  • -81 kg : Guillaume Herrgott 3e (médaille de bronze)
  • -57 kg : Eva Kauffmann 5e
  • -57 kg : Clara Maniez 7e

Publié le 29 septembre à 11h58 par Elodie Retrouvey
