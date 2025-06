Les Mardis des rives reviennent bientôt dans le Grand Besançon : le programme

Rock, reggae, pop, blues ou musiques latines : la programmation musicale de cette 12e édition est ”résolument éclectique”, selon le communiqué officiel. Elle met à l’honneur ”des groupes locaux et d’ailleurs, tout en valorisant le territoire”.

Au total, 13 groupes régionaux et nationaux se produiront, avec un accent particulier sur la diversité des genres. Chaque commune hôte proposera également une première partie locale, marquant ainsi son implication directe dans le projet.

Voici le programme des soirées :

En juillet :

8 juillet à Saint-Vit : ASK* (Rock) et Pat d’F (Afro folk)

15 juillet à Avanne-Aveney : Salsamoondo* (Initiation danse) et Selva Sonora (Musique latine)

22 juillet à Thise : Sèdmè* (Pop) et The Harbingerz (Reggae roots)

29 juillet à Deluz : Cafarnaüm (Chanson alternative)

En août :

5 août à Roche-lez-Beaupré : Lobster (Fresh pop)

12 août à Byans-sur-Doubs : Rock in Peace* (Reprises rock) et Fat Jeff (Blues rock)

19 août à Montferrand-le-Château : Atouboudchan (Reprises variété)

26 août à Besançon (Parc de la Rhodiacéta) : Le Bal des Sales Gosses (Rock familial) et El Gato Negro (Pop subtropicale)

*Première partie proposée par la commune d’accueil

Le lancement du festival aura lieu le 8 juillet à Saint-Vit, avec ASK et Pat d’F pour une soirée inaugurale placée sous le signe du rock et de l’afro folk : ”Une invitation au voyage pour démarrer le festival et le prolonger au fil des rendez-vous de juillet et août”, précise le communiqué.

Le 26 août à Besançon, la soirée de clôture promet un concert familial du Bal des Sales Gosses suivi d’El Gato Negro : ”une dernière soirée haute en couleurs avant la rentrée !”

Accessibilité renforcée et démarche écoresponsable

Pour garantir un accès au plus grand nombre, une navette de bus gratuite est mise en place chaque mardi au départ de Besançon. Nouveauté cette année : une navette intra-urbaine circulera lors de la soirée de clôture pour relier le centre-ville au Parc de la Rhodiacéta.

D’autres modes de transport doux sont encouragés : parkings à vélos, covoiturage, et navette adaptée pour les titulaires de la carte CMI ”stationnement” (réservation obligatoire au 03 70 27 71 60).

Cette approche s’inscrit dans la volonté de Grand Besançon Métropole de faire des Mardis des rives ”un festival durable et écoresponsable” et de ”réduire l’empreinte carbone” des déplacements.

Un festival pensé pour le public

Les festivités commenceront plus tôt cette année, avec un accueil du public dès 18h45 (18h30 le 26 août à Besançon), permettant de profiter pleinement des animations et services sur place :

Buvette et restauration locale

Bibliobus de Grand Besançon Métropole, pour une pause lecture

Stand d’accueil avec informations, animations culturelles et quiz pour gagner des places

Les concerts débutent à 20h, ou 19h10 en cas de première partie, et les sites ferment à 22h.

Une communication en temps réel

Après une première expérimentation en 2024, la chaîne WhatsApp du festival est renouvelée. Elle permet aux abonnés de recevoir des informations pratiques sur les soirées, des contenus exclusifs et des actualisations de dernière minute. L’abonnement est accessible via QR code ou sur le site officiel.

Infos +

Les Mardis des rives sont organisés par Grand Besançon Métropole en partenariat avec les huit communes hôtes (Saint-Vit, Avanne-Aveney, Thise, Deluz, Roche-lez-Beaupré, Byans-sur-Doubs, Montferrand-le-Château et Besançon), ainsi que La Rodia, Le Bastion, et Keolis Besançon Mobilités.