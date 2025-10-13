Les naissances à Besançon (du 13 au 17 octobre 2025)

Communiqué du lundi 13 octobre 2025
- Alexis, fils de Julien ATTARD, responsable d'unité de formation pour apprentis et de Claire DA COSTA, opticienne.
- Amir, fils de Mohamed OUGHANIM, frigoriste et de Saida NAJY, femme de ménage.
- Arwen, fille de Philippe MATTHEY, décolleteur et de Caroline BONJOUR, contrôleuse qualité.
- Grace, fille de Jeffrey TOUSSAINT, infirmier et de Emilie POTIQUET, vendeuse.
- Abel, fils de Antonio GIL CORRALES, masseur-kinésithérapeute et de Marie JULIEN, éducatrice spécialisée.
- Seyana, fille de Muhamet SAITI, chauffeur poids lourd et de Adélissa AJVAZI, sans profession.
- Lucien, fils de Valentin AUBRY, coordinateur pédagogique et de Aurélie RABIET, professeur de lettres modernes.
- Anne, fille de Xiaowei SUN, enseignant chercheur et de Gabrièle LINAIS, responsable communication.
- Céleste, fille de Thomas DAVID, technicien de maintenance et de Camille DOUBEY, contrôleuse de gestion.