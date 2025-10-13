Lundi 13 Octobre 2025
Besançon
Etat-civil

Les naissances à Besançon (du 13 au 17 octobre 2025)

Publié le 13/10/2025 - 10:18
Mis à jour le 13/10/2025 - 09:46

Communiqué du lundi 13 octobre 2025

  • Alexis, fils de Julien ATTARD, responsable d'unité de formation pour apprentis et de Claire DA COSTA, opticienne.
  • Amir, fils de Mohamed OUGHANIM, frigoriste et de Saida NAJY, femme de ménage.
  • Arwen, fille de Philippe MATTHEY, décolleteur et de Caroline BONJOUR, contrôleuse qualité.
  • Grace, fille de Jeffrey TOUSSAINT, infirmier et de Emilie POTIQUET, vendeuse.
  • Abel, fils de Antonio GIL CORRALES, masseur-kinésithérapeute et de Marie JULIEN, éducatrice spécialisée.
  • Seyana, fille de Muhamet SAITI, chauffeur poids lourd et de Adélissa AJVAZI, sans profession.
  • Lucien, fils de Valentin AUBRY, coordinateur pédagogique et de Aurélie RABIET, professeur de lettres modernes.
  • Anne, fille de Xiaowei SUN, enseignant chercheur et de Gabrièle LINAIS, responsable communication.
  • Céleste, fille de Thomas DAVID, technicien de maintenance et de Camille DOUBEY, contrôleuse de gestion.



Publié le 13 octobre à 10h18 par Elodie Retrouvey
