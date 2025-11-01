Samedi 1 Novembre 2025
Besançon
Faits Divers

Les retraités appelés à se mobiliser le 6 novembre à Besançon

Publié le 01/11/2025 - 09:21
Mis à jour le 01/11/2025 - 09:21

Un rassemblement est prévu le 6 novembre 2025 à 11h00 place Pasteur à Besançon pour les droits des retraités.

Manifestation des retraité(e)s à Besançon. © Alexane Alfaro
Suite à un appel intersyndical, des mobilisations se tiendront aux quatre coins du pays. À Besançon, plusieurs syndicats seront mobilisés, dont l’Union nationale interprofessionnelle des retraitées et retraités solidaires (UNIRS). Ce dernier appelle les personnes retraitées à participer partout aux manifestations organisées par les organisations syndicales et associatives de retraité(e)s le jeudi 6 novembre.

"Nous refusons notamment que les personnes retraitées soient les cibles privilégiées du PLF 2026 et du PLFSS 2026 pendant que les véritables privilégiés de notre société continuent d’échapper aux contributions communes à la hauteur de leurs gains et de leurs richesses", explique l’UNIRS qui poursuit : "Nous refusons que cette politique rigoureuse à l’égard des couches populaires, et qui a conduit à mettre le pays dans la situation financière dans laquelle il se trouve, soit poursuivie comme l’organise le gouvernement Lecornu".

mobilisation retraite

Publié le 1 novembre à 09h21 par Hélène L.
