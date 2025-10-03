Les travaux sur les routes du Doubs (du 6 au 10 octobre 2025)

Voici le détail des travaux :
Les perturbations majeures sur le réseau départemental sont consultables sur le site d’information du Département www.inforoute25.fr
Publié le 03/10/2025 - 15:02
Mis à jour le 03/10/2025 - 12:26
Voici les travaux qui se dérouleront du lundi 6 au vendredi 10 octobre 2025 sur les routes du département du Doubs.
Les perturbations majeures sur le réseau départemental sont consultables sur le site d’information du Département www.inforoute25.fr
Grand Besançon Métropole a annoncé jeudi 2 octobre 2025 la mise en œuvre de travaux de réfection de chaussée sur le boulevard Blum à Besançon du 7 au 10 octobre. L’objectif est de poser un revêtement phonique afin de diminuer les nuisances sonores pour les habitants.
Dans le cadre de travaux de sécurisation des falaises, la côte de Morre sera fermée à la circulation du lundi 6 octobre au vendredi 31 octobre 2025 inclus. Plusieurs lignes Ginko sont impactées, les itinéraires sont déviés.
Parmi les sujets sur lesquels le conseil communautaire sera appelé à se prononcer lors de la séance du jeudi 25 septembre 2025, figure celui du projet de la RN57 concernant l’achèvement du contournement Ouest de Besançon. Où en est le projet ? Quand débuteront les travaux ? On fait le point.
SNCF Réseau a annoncé la poursuite des travaux de modernisation de la voie entre Besançon et Deluz, dans le Doubs, jusqu’au 20 décembre 2025. Ce chantier représente un investissement de 20 millions d’euros, financés par SNCF Réseau. Plusieurs quai et passages seront impactés.
Du vendredi 26 septembre au vendredi 7 novembre 2025, la direction interdépartementale des Routes Est (DIR EST), agissant pour le compte de l’État, procédera à la neutralisation de la voie de droite de la voie des Mercureaux.
Samedi 20 et dimanche 21 septembre 2025, la Région Bourgogne-Franche-Comté propose avec les réseaux de transport partenaires, un pass à 6 euros pour se rendre sur les sites ouverts au public pendant les journées européennes du patrimoine.
Le festival Livres dans la Boucle revient les 19, 20 et 21 septembre 2025. Comme chaque année, Ginko propose aux voyageurs et au grand public, pendant l’évènement, des actions culturelles autour du livre.
Transports, éducation, fonction publique... Tour d'horizon des mobilisations attendues dans les différents secteurs à la veille de la journée de grève du 18 septembre.
Publiez gratuitement vos actualités et événements