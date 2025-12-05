Les travaux sur les routes du Doubs (du 8 au 12 décembre 2025)

Voici le détail des travaux :
Les perturbations majeures sur le réseau départemental sont consultables sur Le site d’information du Département www.inforoute25.fr
Publié le 05/12/2025 - 11:39
Mis à jour le 05/12/2025 - 09:56
Voici les travaux qui se dérouleront du lundi 8 au vendredi 12 décembre 2025 sur les routes du département du Doubs.
La Dir-Est a annoncé la fermetutre de la voie des Mercureaux dans les deux sens de circualtion durant la nuit du 10 au 11 décembre 2025.
Keolis Besançon Mobilités, exploitant du réseau Ginko pour Grand Besançon Métropole, a annoncé le 3 décembre 2025 son adhésion au programme international Sunflower – Hidden Disabilities, connu en France sous le nom ”Le Tournesol”. Ce dispositif permet aux personnes vivant avec un handicap invisible de signaler discrètement un besoin d’assistance grâce à un symbole facilement reconnaissable. Une première en France.
VIDÉO • Parmi les points à l’ordre du jour du prochain conseil municipal de Besançon qui aura lieu jeudi 4 décembre 2025, les élus auront à se prononcer sur plusieurs sujets, dont celui concernant le stationnement des artisans et des professionnels de santé dans le centre-ville bisontin.
DROIT DE RÉPONSE • Les sapeurs-pompiers du Doubs sont intervenus vendredi 28 novembre 2025 rue du Chasnot à Besançon vers 22h30 pour un accident de la circulation impliquant deux voitures. À l’arrivée des secours, le bilan faisait état de deux victimes dont une "accessible", précise le Sdis 25.
À l’occasion des fêtes de fin d’année, Ginko propose un Pass Tribu Noël du 30 novembre au 31 décembre 2025.
Dans sa nouvelle campagne de communication, Ginko renforce son engagement contre le harcèlement dans les transports au travers d’une campagne de communication dédiée et de saynètes de sensibilisation jouées à bord du tramway bisontin à l’occasion de la journée du 25 novembre 2025. Le réseau a partagé la vidéo contenant la réaction des voyageurs.
Grand Besançon Métropole poursuit la modernisation de sa flotte de transports en commun avec une nouvelle phase d’expérimentation de véhicules électriques, a-t-on appris mardi 25 novembre 2025. L’objectif : accélérer la transition énergétique du réseau Ginko tout en évaluant les performances de différents modèles avant de futurs investissements.
La maire de Besançon a annoncé, dans un communiqué daté du 24 novembre 2025, une extension du périmètre dans lequel la circulation des engins de déplacement personnels motorisés tels que les trottinettes électriques, gyropodes, hoverboards et monoroues, est temporairement interdite.
Selon les informations du Département du Doubs ce vendredi 21 novembre 2025, les conditions de circulation sont délicates sur plusieurs secteurs avec des chaussées enneigées et parfois verglacées. Les usagers de la route sont invités à adapter leur vitesse et à rester prudents.
