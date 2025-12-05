Vendredi 5 Décembre 2025
Doubs
Transports

Les travaux sur les routes du Doubs (du 8 au 12 décembre 2025)

Publié le 05/12/2025 - 11:39
Mis à jour le 05/12/2025 - 09:56

Voici les travaux qui se dérouleront du lundi 8 au vendredi 12 décembre 2025 sur les routes du département du Doubs.

© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro

Voici le détail des travaux :

©

©

Les perturbations majeures sur le réseau départemental sont consultables sur Le site d’information du Département www.inforoute25.fr

doubs routes travaux

Publié le 5 décembre à 11h39 par Elodie Retrouvey
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Transports

Besançon
Société Transports

Keolis Besançon Mobilités déploie le programme international ”Tournesol” pour les handicaps invisibles. C’est quoi ?

Keolis Besançon Mobilités, exploitant du réseau Ginko pour Grand Besançon Métropole, a annoncé le 3 décembre 2025 son adhésion au programme international Sunflower – Hidden Disabilities, connu en France sous le nom ”Le Tournesol”. Ce dispositif permet aux personnes vivant avec un handicap invisible de signaler discrètement un besoin d’assistance grâce à un symbole facilement reconnaissable. Une première en France.

bus ginko Grand Besançon Métropole kéolis tramway transports en commun
Publié le 4 décembre à 09h23 par Alexane
Besançon
Politique Transports

La Ville de Besançon simplifie le stationnement en centre-ville pour les artisans et professionnels de santé

VIDÉO • Parmi les points à l’ordre du jour du prochain conseil municipal de Besançon qui aura lieu jeudi 4 décembre 2025, les élus auront à se prononcer sur plusieurs sujets, dont celui concernant le stationnement des artisans et des professionnels de santé dans le centre-ville bisontin. 

artisans centre-ville conseil municipal professionnels de santé stationnement
Publié le 4 décembre à 08h30 par Elodie Retrouvey
Besançon
Transports

Ginko déploie sa nouvelle campagne contre le harcèlement dans les transports

Dans sa nouvelle campagne de communication, Ginko renforce son engagement contre le harcèlement dans les transports au travers d’une campagne de communication dédiée et de saynètes de sensibilisation jouées à bord du tramway bisontin à l’occasion de la journée du 25 novembre 2025. Le réseau a partagé la vidéo contenant la réaction des voyageurs. 

ginko harcèlement transport vidéo
Publié le 27 novembre à 15h32 par Elodie Retrouvey
Besançon
Transports

Du 25 novembre au 5 décembre, Ginko teste deux nouveaux bus électriques à Besançon

Grand Besançon Métropole poursuit la modernisation de sa flotte de transports en commun avec une nouvelle phase d’expérimentation de véhicules électriques, a-t-on appris mardi 25 novembre 2025. L’objectif : accélérer la transition énergétique du réseau Ginko tout en évaluant les performances de différents modèles avant de futurs investissements.

bus électrique essai ginko Grand Besançon Métropole test
Publié le 25 novembre à 12h00 par Alexane
DOUBS (25)
Nature Transports

Verglas, neige : des conditions de circulations difficiles ce vendredi dans le Doubs

Selon les informations du Département du Doubs ce vendredi 21 novembre 2025, les conditions de circulation sont délicates sur plusieurs secteurs avec des chaussées enneigées et parfois verglacées. Les usagers de la route sont invités à adapter leur vitesse et à rester prudents.

département du doubs givre hiver info route météo pluie verglas
Publié le 21 novembre à 08h19 par Elodie Retrouvey

