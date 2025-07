“L’Ã©tÃ© au cinÃ©ma” et “Vacances au cinÃ©ma” : une programmation riche et tous publics jusqu’au 3 septembre

Depuis sept ans, la programmation est le fruit du travail collaboratif avec un groupe de spectateurs passionnés, réunis dans le cadre du Café-ciné. Cette initiative participative s’est imposée comme "incontournable" dans la vie du cinéma bisontin.

Dans un contexte financier des plus menaçants pour la culture, les organisateurs saluent la richesse de la production nationale et la force du cinéma d’auteur. "Ce foisonnement repose précisément sur une exception culturelle française essentielle", rappelle l’équipe des 2 Scènes. Grâce au système de redistribution du CNC, une part de chaque billet vendu est réinvestie dans le soutien à la création, de l’écriture à la diffusion. Une "chaîne vertueuse" qui permet à de nombreux cinéastes d’exister.

Une ouverture féminine et franc-comtoise

Le festival s’est ouvert le 2 juillet avec une double séance placée sous le signe de la création régionale au féminin. Deux jeunes réalisatrices franc-comtoises, Anne-Sophie Bailly et Lucie Prost, ont présenté respectivement Mon inséparable (18h) et Fario (20h30).

Anne-Sophie Bailly revient au Kursaal avec un film « délicat et marquant autour d’un sujet rarement abordé sous cet angle », après le succès de La Ventrière. Lucie Prost, elle, poursuit son exploration cinématographique entamée avec Va dans les bois, dans un film où « l’imaginaire foisonnant se déploie avec bonheur dans les paysages franc-comtois de son enfance ».

Louise Courvoisier, également attendue pour cette soirée, est absente cette année après « le succès phénoménal de Vingt Dieux ». Les organisateurs saluent « très chaleureusement » cette troisième cinéaste issue de la région.

Un Café-ciné sera proposé à 20h, entre les deux projections, en présence des réalisatrices (entrée libre).

Une diversité de genres et de regards tout au long de l’été

La programmation de L’Été au cinéma reflète la richesse du cinéma francophone, avec des œuvres souvent engagées et sensibles. Chaque film sera précédé d’un court métrage, offrant ainsi une double entrée dans l’univers des réalisateurs.

Parmi les temps forts à venir :

L’Histoire de Souleymane de Boris Lojkine (9 juillet), précédé de Chet’s Romance ;

L’Attachement de Carine Tardieu (16 juillet), précédé de Action ;

Juliette au printemps de Blandine Lenoir (30 juillet), avec le court Pool ;

Quand vient l’automne de François Ozon (13 août), accompagné de La Nuit blanche ;

Le Mohican de Frédéric Farrucci (20 août), suivi de Quiproquo ;

Miséricorde d’Alain Guiraudie en clôture le 3 septembre, précédé de Le Figuier.

Un deuxième Café-ciné aura également lieu le 3 septembre à 20h.

Infos pratiques

L’Été au cinéma – Tous les mercredis du 2 juillet au 3 septembre 2025 (sauf le 6 août)

Petit Kursaal – Place du Théâtre, Besançon

03 81 87 85 85

www.les2scenes.fr

cinema@les2scenes.fr

Entrée libre au Café-ciné, billets disponibles sur place ou en ligne.

Vacances au cinéma

Comme chaque été, le cinéma se transforme en terrain de jeux et de découvertes pour les jeunes spectateurs. Du 8 au 11 juillet, "Vacances au cinéma" reviennent pour une nouvelle édition, placée sous le signe de la douceur, de l’émerveillement et de la créativité. Une semaine rythmée par des projections accessibles dès 3 ans et des animations artistiques, pour "une semaine de rires, d’émotions et de douceur".

Le programme s’ouvre mardi 8 juillet à 14h30 avec Kérity, la maison des contes de Dominique Monféry, un film d’animation poétique à découvrir dès 6/7 ans. Le lendemain, mercredi 9 juillet à 10h30, place à l’univers en pâte à modeler de Les Extraordinaires Aventures de Morph de Merlin Crossingham, destiné aux enfants à partir de 4 ans.

Dès le 9 juillet, plusieurs séances de courts métrages sont proposées :

Bonjour l’été !, une sélection de six courts métrages venus de France, du Portugal, de l’Autriche, des Pays-Bas, de Slovaquie et de République Tchèque, sera projetée les 9 et 10 juillet à 10h30.

Beurk !, un programme franco-suisse-danois de cinq courts métrages autour du dégoût, prendra le relais les après-midis du 9 au 11 juillet à 16h30.

Ces séances seront accompagnées, le mercredi 9 à 15h30, de la restitution des travaux scolaires réalisés pendant l’année. L’entrée est libre pour cet événement.

Le jeudi 10 juillet, deux longs métrages incontournables sont à l’affiche :

Le matin à 10h30, Le Gruffalo (dès 4 ans), conte britannique d’aventure et d’amitié.

L’après-midi à 14h30, Vice-Versa, film des studios Pixar sur les émotions, recommandé à partir de 8/9 ans.

Enfin, vendredi 11 juillet à 10h30, les tout-petits (dès 3 ans) pourront découvrir Animo rigolo, un programme de trois courts métrages venus du Portugal, d’Australie et de France.

Une exposition immersive signée Cécile Meynier

Cette édition se distingue aussi par la présence de la plasticienne Cécile Meynier, invitée à transformer le hall du cinéma en terrain de jeu artistique. Connue pour son travail sur le spectacle Ballade, dont elle a conçu costumes et décors, l’artiste investit l’espace avec un matériau inattendu : la moquette.

"Cabanes, mobilier, jeux… elle a imaginé une véritable envolée dans la couleur pour accompagner ce programme de films", précise les organisateurs Ce décor participatif accompagnera les familles tout au long de la semaine, offrant une expérience sensorielle et ludique.

Un atelier créatif ouvert à tous

Cécile Meynier animera également un atelier de fabrication de couronnes le vendredi 11 juillet de 11h à 12h, à l’issue de la projection d’Animo rigolo. Cet atelier est gratuit et ouvert à tous, sans réservation.

Une version courte de cet atelier sera également proposée avant la séance de Beurk ! le jeudi 10 juillet à 16h30, permettant aux enfants de repartir avec leur propre création inspirée de l’univers coloré de l’artiste.

Infos pratiques