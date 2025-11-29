Samedi 29 Novembre 2025
Alerte Témoin
Besançon
Culture

”L’Incendie”, une premier recueil incandescent signé Sacha Constantin

Publié le 29/11/2025 - 10:30
Mis à jour le 27/11/2025 - 15:27

Sacha Constantin, autrice bisontine, a publie l’été dernier L’Incendie, son premier recueil auto-édité. Connue sur Instagram sous le nom @sachagreen_, où elle partage depuis plusieurs années une écriture à mi-chemin entre ”exutoire et promesse”, elle présente aujourd’hui un projet poétique qui explore ce qui ”vacille, brûle, consume, éclaire et transforme”

Sacha Constantin © DR
© DR
1/2 - Sacha Constantin © DR
2/2 - © DR

L’ouvrage prend racine dans la relation intime de l’autrice aux mots. ”Les mots m'accompagnent depuis toujours. Je les recueille et je les sculpte”, écrit-elle, affirmant que l’écriture est pour elle une manière ”de rendre tangible ce que le silence absorbe”. Le recueil se veut une traversée du feu, de l’étincelle à la cendre, mêlant lucidité, fragilité et intensité. 

Sacha Constantin décrit ainsi la naissance du projet en prose :

”D'une infime éclosion, naît L'Incendie.

Il croît, se nourrit, se propage, semble indestructible.

Rien ne pourrait alors prédire qu’au plus fort de lui-même, énergie déjà le déclin.

L’Incendie bientôt, ne sera plus.”

Une esthétique du brûlé et du vivant

Présenté comme une ”prose en flammes pour âmes en cendres”, L’Incendie rassemble des textes courts, fulgurants, guidés par l’idée que le feu n’est pas seulement destruction mais révélation. ”Il faut parfois tout embraser. Laisser le feu passer. Laisser le feu dire”, affirme Sacha Constantin, avant d’ajouter : ”parce que tout ce qui brûle n'est pas perte. Parce que le feu éclaire. Parce qu'il ravive. Et que dans les cendres, ne reste que ce qui compte.”

La Bisontine revendique une écriture viscérale, presque physique : ”J'ai écrit avec ce qui brûle. Pas l'encre, la braise. Pas la main, la gorge.” Chaque page se construit ainsi comme un souffle incandescent, ”comme une mèche lente”, chaque mot ”comme le craquement fébrile d'une allumette”.

Un récit intime sur ce qui consume et ce qui transforme

L’Incendie explore les états de trouble, de perte et de renaissance. ”Lorsque le spleen m'assassine, les mots deviennent paraffine”, confie-t-elle, faisant de l’écriture un moyen de raviver une lumière intérieure. Sacha Constantin décrit son recueil comme une méditation sur ce qui forge et altère, ce qui brûle sans détruire complètement : ”L'Incendie est ce qui reste après la flamme.”

Un premier ouvrage pour un public déjà fidèle

Suivie depuis plusieurs années sur Instagram, l’autrice a construit une communauté attentive à sa plume brute et sensible. Avec ce premier recueil, elle propose une œuvre qui se veut à la fois intime et universelle, adressée à celles et ceux qui cherchent une parole capable d’éclairer les zones d’ombre.

Disponible depuis le 8 juin 2025, L’Incendie marque une étape importante dans le parcours littéraire de Sacha Constantin, qui transforme ici la braise de ses textes en un objet poétique abouti.

© DR

incendie littérature recueil de poésie sacha constantin

Publié le 29 novembre à 10h30 par Alexane
