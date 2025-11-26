L’Urssaf Franche-Comté obtient la labellisation "Employeur Pro-Vélo" pour son site d’École-Valentin

L’Urssaf Franche-Comté se réjouit dans un communiqué de presse du 26 novembre 2025 de l’obtention du label Employeur Pro-Vélo niveau Bronze pour son site d’Ecole Valentin.

Selon l’Urssaf, cette reconnaissance met en lumière son "engagement en faveur des mobilités durables et de la qualité de vie au travail" : "Plusieurs aménagements ont récemment été déployés sur notre siège à École-Valentin tels qu’un abri sécurisé, des formations dédiées et des équipements d’entretien. Ces initiatives répondent aux besoins concrets des cyclistes et contribuent à instaurer un environnement favorable à la pratique régulière du vélo", explique l’organisme.

Ce label valorise les actions menées pour encourager la pratique du vélo auprès des collaborateurs : installation d’équipements adaptés, Forfait Mobilités Durables, formations et services dédiés.

Le forfait permet aux agents utilisant le vélo ou le covoiturage pour leurs trajets domicile-travail de bénéficier d’une indemnité financière allant de 10 à 500 € par an. "L’organisme peut en outre prendre en charge une partie des frais liés à l’achat, l’entretien ou la réparation d’un vélo mécanique ou électrique, dans la limite de 400 € tous les 5 ans, sous réserve d’une utilisation régulière pour les trajets domicile-travail", nous est-il précisé.