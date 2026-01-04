Lutte contre les accidents de transport : des caméras frontales embarquées sur les tramways

Des caméras frontales embarquées vont pouvoir équiper les lignes de tramway et tram-trains en France à titre expérimental jusqu'au 28 juin 2028, indique un communiqué du ministère des Transports vendredi.

Le dispositif, entré en vigueur le 27 décembre, est permis par un décret à la loi du 28 avril 2025 sur la sécurité des usagers et des agents dans les réseaux de transports publics.

Il ouvre la possibilité aux opérateurs qui le souhaitent, à titre expérimental, pour plus de 88 lignes et environ 1.700 véhicules en circulation, d'équiper leurs matériels roulants de caméras frontales embarquées afin de lutter contre les incidents liés à la présence de véhicules ou de personnes sur les voies des tramways.

En 2024, 1.427 collisions avec un tramway par des tiers ont été recensées, faisant 31 blessés graves et 10 tués.

Mieux analyser les risques

La captation des images par caméras frontales permettra de mieux analyser les risques et participera à la formation des conducteurs, indique le ministère, une mesure d'autant plus utile que l'insertion des tramways et tram-trains dans les circulations urbaines génère des risques supplémentaires en matière de sécurité routière, qui "nécessitent d'être analysés afin de pouvoir les éviter et de former les conducteurs".

A la suite d'un avis favorable de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) et du Conseil d'Etat, l'utilisation de ces caméras est "limitée à la prévention et à l'analyse des accidents ainsi qu'à la formation" des personnels, a précisé le ministère.

L'angle de captation des images des caméras est réduit à 60 degrés par rapport à l'axe de circulation pour éviter de filmer des intérieurs d'immeubles.

Un bilan sera réalisé au terme de l'expérimentation, qui sera remis au Parlement "au plus tard le 28 décembre 2027".

En France, le réseau de tramway est présent dans 30 agglomérations et a transporté 1,2 milliard de voyageurs en 2024.

