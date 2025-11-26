Mercredi 26 Novembre 2025
Alerte Témoin
Besançon

Marché de Noël de Besançon : une réunion organisée ce soir par la Ville avec les exposants et EMA Events

Publié le 26/11/2025 - 16:28
Suite à une lettre commune de l’ensemble des exposants du Marché de Noël de Besançon dénonçant une hausse des coûts, un manque d’aménagements et une organisation jugée défaillante, la Ville de Besançon organise ce 26 novembre 2025 dans la soirée une réunion avec les exposants et EMA Events.

Les exposants du marché de Noël de Besançon ont fait part de leurs inquiétudes sur le déroulement de l’édition 2025 du marché de Noël, organisé cette année, suite à une mise en concurrence via un appel à manifestation d'intérêt, par EMA Events, agence spécialisée dans l’organisation d’événements.

Parmi les points qui ont fait bondir les exposants, on retrouve une augmentation de 20 % des frais d’inscription, des installations jugées insuffisante et des décorations minimales et une communication absente.

"Pour que chaque point soulevé par les exposants puisse être abordé de manière constructive, pour que les derniers préparatifs avant l’ouverture du marché vendredi soient sereinement réalisés et parce que nous devons tous avoir à cœur de proposer un marché de Noël qui enchantera les Bisontines et les Bisontins, la Ville organise ce soir une réunion avec les exposants et EMA Events", indique la communication de la municipalité bisontine.

Publié le 26 novembre à 16h28 par Hélène L.
