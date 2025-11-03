Lundi 3 Novembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Bourgogne-Franche-Comté
Transports

Marchés de Noël à Montbéliard : des tarifs réduits sur les billets de TER

Publié le 03/11/2025 - 15:33
Mis à jour le 03/11/2025 - 15:16

À l'occasion de la 39e édition des Lumières de Noël de Montbéliard, qui se tiendra du 22 novembre au 24 décembre 2025, la Région Bourgogne-Franche-Comté, en partenariat avec SNCF Voyageurs, opérateur des TRAINS Mobigo, met en place, à compter du 3 novembre 2025, des tarifs préférentiels pour les TRAINS Mobigo à destination de Montbéliard

© Élodie R.
© Élodie R.

Pour profiter pleinement de la magie des fêtes de fin d’année, la Région Bourgogne-Franche-Comté et SNCF Voyageurs proposent des billets TRAINS Mobigo à des tarifs attractifs.

Selon la gare de départ en Bourgogne-Franche-Comté, les tarifs varient entre 6 et 26 euros pour un aller-retour à destination de Montbéliard. De plus, un tarif unique de 2 € est mis en place pour les enfants, âgés de 4 ans à moins de 12 ans (gratuit pour les moins de 4 ans), quel que soit leur point de départ.

Ces tarifs sont valables pour un aller-retour dans la même journée, avec une possibilité d’effectuer le retour le lendemain.

Où se procurer les billets ?

Les billets sont disponibles exclusivement sur le site TER Bourgogne-Franche-Comté dans la limite des places disponibles.

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter Mobigo par téléphone au 03 80 11 29 29 (du lundi au samedi, de 7h à 20h), via l'application Mobigo, ou sur les réseaux sociaux, notamment X (ex-Twitter).

Allez + loin

altérité marché de noël

Publié le 3 novembre à 15h33 par Hélène L.
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Transports

Bourgogne-Franche-Comté
Transports

Marchés de Noël à Montbéliard : des tarifs réduits sur les billets de TER

À l'occasion de la 39e édition des Lumières de Noël de Montbéliard, qui se tiendra du 22 novembre au 24 décembre 2025, la Région Bourgogne-Franche-Comté, en partenariat avec SNCF Voyageurs, opérateur des TRAINS Mobigo, met en place, à compter du 3 novembre 2025, des tarifs préférentiels pour les TRAINS Mobigo à destination de Montbéliard

altérité marché de noël
Publié le 3 novembre à 15h33 par Hélène L.
Besançon
Transports

Deux actions de prévention routière pour cyclistes et usagers de la trottinette à Besançon

Dans le cadre des semaines "Lumières et vision" organisées au niveau national par la sécurité routière, la Ville de Besançon ne partenariat avec l’association Prévention Routière du Doubs organise deux actions de sensibilisation à destination des cyclistes et usagers de la trottinette les 4 et 13 novembre prochain à Besançon. 

cycliste prévention routière trottinette
Publié le 31 octobre à 11h08 par Elodie Retrouvey
France
Société Transports

Bientôt la fin du permis de conduire à vie

Les eurodéputés ont définitivement adopté le 21 octobre 2025 une réforme des permis de conduire dans l'Union européenne (UE). Celle-ci a pour objectif d’"améliorer la sécurité routière et diminuer le nombre d'accidents". Plusieurs mesures viennent ainsi réformer en profondeur le permis de conduire, notamment sa durée de validité.

1
conduite législation permis de conduire union européenne
Publié le 31 octobre à 10h11 par Elodie Retrouvey
Besançon
Transports

Désormais, le radar de la rue de Dole flashe dans les deux sens…

Il y a du nouveau du côté de la rue de Dole et la nouvelle risque de ne pas faire plaisir… Le radar tourelle implanté non loin de la station essence Total flashe désormais dans les deux sens de circulation et non plus uniquement dans le sens Dole-Besançon, et ce depuis le 21 octobre 2025. La préfecture du Doubs déplore une communication tardive de la capitale. 

prefecture du doubs radar rue de dole
Publié le 28 octobre à 17h30 par Elodie Retrouvey
Franche-Comté
Transports

La voie ferrée entre Clerval et Belfort sur le point de retrouver une seconde jeunesse

Les travaux de modernisation de la voie entre Clerval et Belfort se poursuivent jusqu’au 20 décembre 2025. Ces travaux de grande ampleur ont pour objectif de "renforcer la fiabilité, la performance du réseau et la fluidité des circulations sur cet axe ferroviaire", explique SNCF Réseau qui finance 100% des travaux. 

SNCF réseau train travaux voie ferrée
Publié le 26 octobre à 18h00 par Elodie Retrouvey

Le Mistigri, aux Chaprais : 4 décennies de cuisine comtoise

J’ai testé pour vous le restaurant d’application du CFA Hilaire de Chardonnet à Besançon
Offre d'emploi

Du 8 au 29 novembre, les Passages Pasteur célèbrent leur anniversaire

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Fruitiers, Toussaint, micro-pelle mécanique, crédit d'impôt… Quoi de neuf aux Pépinières Bisontines ?
Offre d'emploi
publi info 4

Le Groupe Chopard reprend Besançon Services Cycle

Les sorties cinéma du mois de novembre à Besançon
Infos Pratiques

Quels films aller voir pour Halloween à Besançon ?
Jeu-concours

Jouez et gagnez votre carte Avantages Jeunes 2025-2026 !

Une start-up de Besançon veut offrir un implant à chaque enfant atteint de fente faciale en 2026

Sondage

 12.1
couvert
le 03/11 à 15h00
Vent
2.46 m/s
Pression
1025 hPa
Humidité
84 %
 