Marchés de Noël à Montbéliard : des tarifs réduits sur les billets de TER

À l'occasion de la 39e édition des Lumières de Noël de Montbéliard, qui se tiendra du 22 novembre au 24 décembre 2025, la Région Bourgogne-Franche-Comté, en partenariat avec SNCF Voyageurs, opérateur des TRAINS Mobigo, met en place, à compter du 3 novembre 2025, des tarifs préférentiels pour les TRAINS Mobigo à destination de Montbéliard

Pour profiter pleinement de la magie des fêtes de fin d’année, la Région Bourgogne-Franche-Comté et SNCF Voyageurs proposent des billets TRAINS Mobigo à des tarifs attractifs.

Selon la gare de départ en Bourgogne-Franche-Comté, les tarifs varient entre 6 et 26 euros pour un aller-retour à destination de Montbéliard. De plus, un tarif unique de 2 € est mis en place pour les enfants, âgés de 4 ans à moins de 12 ans (gratuit pour les moins de 4 ans), quel que soit leur point de départ.

Ces tarifs sont valables pour un aller-retour dans la même journée, avec une possibilité d’effectuer le retour le lendemain.

Où se procurer les billets ?

Les billets sont disponibles exclusivement sur le site TER Bourgogne-Franche-Comté dans la limite des places disponibles.

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter Mobigo par téléphone au 03 80 11 29 29 (du lundi au samedi, de 7h à 20h), via l'application Mobigo, ou sur les réseaux sociaux, notamment X (ex-Twitter).