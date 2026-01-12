Météo de la semaine : un redoux s’amorce dès mardi en Franche-Comté

Si tous les départements de Franche-Comté, à l’exception du Jura, sont encore en vigilance jaune pour un risque de neige et verglas, ce lundi 12 janvier jusqu’à 12h, la météo promet d’être plus clémente dans les jours à venir, en tout cas du côté des températures. On fait le point avec Météo France.

L’épisode de grand froid est bel et bien derrière nous. Même si quelques phénomènes glissants n’étaient pas encore exclus ce lundi matin, avec un épisode de regel des sols humides, en particulier sur les régions du Nord-Est.

D’après Météo France, le début de semaine est caractérisé par la progression lente d’une nouvelle perturbation sur la moitié nord. Mais celle-ci s’accompagne d’air plus doux.

Cela va effectivement se ressentir sur le mercure puisque les températures seront toutes positives au cours de la semaine du 12 au 16 janvier. C’est la journée du mardi qui devrait être la plus douce avec des températures en Franche-Comté comprises entre 4 et 12° le matin et jusqu’à 13°C dans l’après-midi. Mercredi, les températures resteront douces avec une moyenne de 10°C sur la région. Ces températures au-dessus des normales de saison devraient perdurer jusqu’à la fin de la semaine avec des températures plus basses annoncées d’ici vendredi.

Côté ciel cette fois, le temps devrait rester sec jusqu’à mardi avant le retour de quelques pluies sur la moitié Nord de la Franche-Comté dès mercredi matin. Un ciel plus voilé mais sec devrait dominer la région dans la journée de jeudi avant un nouveau retour de la pluie mais cette fois plus intense, dans la journée de vendredi.