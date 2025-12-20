Météo en Franche-Comté : un week-end hivernal entre nuages, averses et températures fraîches

À Besançon, Météo France prévoit pour samedi 20 décembre une matinée avec quelques averses, suivie d’un ciel nuageux l’après-midi et des températures maximales autour de 12 °C et minimales autour de 6 °C. Le dimanche 21 décembre sera également marqué par un ciel largement nuageux, avec des températures légèrement plus fraîches — des minima autour de 4 °C et des maxima proches de 11 °C. D’une manière générale, l’ambiance restera fraîche et humide, sans période prolongée de soleil sur l’agglomération durant ce week-end.
Dans le Haut-Doubs, les prévisions indiquent un temps nuageux et parfois humide à Pontarlier. Samedi, quelques pluies et bruines sont attendues dans l’après-midi avec des températures oscillant entre environ 1 °C en matinée et 5 °C en journée. Pour dimanche, le ciel restera nuageux, les températures demeurant basses autour de 0 °C à 5 °C, avec un risque persistant de gouttes faibles ou de bruine ponctuelle. La fraîcheur sera marquée, notamment la nuit et en matinée, nécessitant des vêtements chauds pour les habitants et visiteurs.
À Belfort, les conditions météo seront similaires avec averses possibles le matin du samedi 20 décembre, puis un après-midi plutôt nuageux. Les températures maximales atteindront environ 8 °C, avec des minimales proches de 3 °C la nuit. Pour dimanche, le temps devrait alterner entre nuages et éclaircies, sans précipitations significatives mais avec des températures toujours froides autour de 2 °C à 7 °C. Ce temps traduit une ambiance hivernale classique pour la fin décembre.
Vesoul, dans la Haute-Saône, connaîtra quelques averses samedi matin, suivies d’un ciel couvert l’après-midi. Les températures tourneront autour de 6 °C à 11 °C pour samedi. Le dimanche restera gris et couvert, avec des températures maximales proches de 10 °C et minimales autour de 4 °C. Pas de période notable de soleil n’est prévue, et l’humidité ambiante restera tangible tout au long du week-end.
Pour Lons-le-Saunier, Météo France ne donne pas de détails locaux précis pour ce week-end mais les tendances régionales indiquent un ciel nuageux avec des averses possibles, comme dans le reste de la Franche-Comté. Les températures devraient rester faibles, avec des maximales l’après-midi autour de 10 °C à 12 °C et des minimales nocturnes proches de 5 °C. Dans ce contexte hivernal, le ressenti sera froid, avec un ciel souvent couvert. Météo France
À Dole, l’instabilité est également présente samedi 20 décembre, avec pluie et bruine occasionnelles le matin, suivies d’un après-midi plutôt nuageux. Les températures maximales samedi atteindront environ 11 °C, avec des minimales autour de 7 °C. Dimanche reste semblable, avec un ciel nuageux et des averses possibles l’après-midi, et des températures qui baisseront légèrement dans la journée. L’ambiance générale sera donc fraîche et humide, conforme aux normes météorologiques hivernales.