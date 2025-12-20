Samedi 20 Décembre 2025
Météo en Franche-Comté : un week-end hivernal entre nuages, averses et températures fraîches

Publié le 20/12/2025 - 09:00
La région de Franche-Comté s’apprête à vivre un week-end typiquement hivernal les samedi 20 et dimanche 21 décembre 2025, avec des conditions météorologiques variables selon les zones. Selon les prévisions de Météo France, le ciel sera souvent nuageux, les températures resteront fraîches et quelques averses ou bruines sont possibles localement. 

À Besançon, Météo France prévoit pour samedi 20 décembre une matinée avec quelques averses, suivie d’un ciel nuageux l’après-midi et des températures maximales autour de 12 °C et minimales autour de 6 °C. Le dimanche 21 décembre sera également marqué par un ciel largement nuageux, avec des températures légèrement plus fraîches — des minima autour de 4 °C et des maxima proches de 11 °C. D’une manière générale, l’ambiance restera fraîche et humide, sans période prolongée de soleil sur l’agglomération durant ce week-end.

Dans le Haut-Doubs, les prévisions indiquent un temps nuageux et parfois humide à Pontarlier. Samedi, quelques pluies et bruines sont attendues dans l’après-midi avec des températures oscillant entre environ 1 °C en matinée et 5 °C en journée. Pour dimanche, le ciel restera nuageux, les températures demeurant basses autour de 0 °C à 5 °C, avec un risque persistant de gouttes faibles ou de bruine ponctuelle. La fraîcheur sera marquée, notamment la nuit et en matinée, nécessitant des vêtements chauds pour les habitants et visiteurs.

À Belfort, les conditions météo seront similaires avec averses possibles le matin du samedi 20 décembre, puis un après-midi plutôt nuageux. Les températures maximales atteindront environ 8 °C, avec des minimales proches de 3 °C la nuit. Pour dimanche, le temps devrait alterner entre nuages et éclaircies, sans précipitations significatives mais avec des températures toujours froides autour de 2 °C à 7 °C. Ce temps traduit une ambiance hivernale classique pour la fin décembre.

Vesoul, dans la Haute-Saône, connaîtra quelques averses samedi matin, suivies d’un ciel couvert l’après-midi. Les températures tourneront autour de 6 °C à 11 °C pour samedi. Le dimanche restera gris et couvert, avec des températures maximales proches de 10 °C et minimales autour de 4 °C. Pas de période notable de soleil n’est prévue, et l’humidité ambiante restera tangible tout au long du week-end.

Pour Lons-le-Saunier, Météo France ne donne pas de détails locaux précis pour ce week-end mais les tendances régionales indiquent un ciel nuageux avec des averses possibles, comme dans le reste de la Franche-Comté. Les températures devraient rester faibles, avec des maximales l’après-midi autour de 10 °C à 12 °C et des minimales nocturnes proches de 5 °C. Dans ce contexte hivernal, le ressenti sera froid, avec un ciel souvent couvert. Météo France

À Dole, l’instabilité est également présente samedi 20 décembre, avec pluie et bruine occasionnelles le matin, suivies d’un après-midi plutôt nuageux. Les températures maximales samedi atteindront environ 11 °C, avec des minimales autour de 7 °C. Dimanche reste semblable, avec un ciel nuageux et des averses possibles l’après-midi, et des températures qui baisseront légèrement dans la journée. L’ambiance générale sera donc fraîche et humide, conforme aux normes météorologiques hivernales.

 

Publié le 20 décembre à 09h00 par Alexane
