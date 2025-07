Météo France maintient la Bourgogne-Franche-Comté en vigilance jaune aux orages

Selon les prévisionnistes, les orages devraient se poursuivre ce lundi 14 juillet 2025. La vigilance sera levée à 6h00 du matin pour l'Yonne et la Nièvre, à 8h00 pour la Côte d'Or et la Saône-et-Loire, à 10h00 pour le Jura et à 12h00 pour le Territoire de Belfort, la Haute-Saône et le Doubs.

"Sous ces orages de virulence faible à modérée sont attendus :

des rafales de vent comprises entre 50 et 70 km/h voire très ponctuellement 80 km/h ;

des cumuls de pluie de 7 à 15 mm en peu de temps et pouvant atteindre 20 mm voire légèrement plus en 1 à 2 heures ;

des chutes de petite grêle localisées ;

une activité électrique faible à modérée", nous précise-t-on.

Carte météo France