Municipales 2026 : Eric Delabrousse lance sa plateforme en ligne

Ce mercredi 10 décembre, Éric Delabrousse, candidat Horizons-Renaissance-Parti radical à l’élection municipale de Besançon, a mis en ligne son site internet de campagne. Cette nouvelle plateforme entend se positionner comme un outil de rassemblement au service des Bisontines et des Bisontins.

Accessible à l’adresse www.edlb2026.net , le site rassemble l’ensemble du programme du candidat, articulé autour de 13 grandes thématiques, chacune déclinée en propositions ”concrètes, argumentées et issues d’un long travail collectif”, nous précise-t-on. Le programme intègre également les résultats d’une grande consultation citoyenne menée durant l’été 2025 avec plus de 1.000 contributions de Bisontines et Bisontins.

Au-delà du programme, le site offre plusieurs fonctionnalités destinées à suivre la campagne : actualités, liens vers les réseaux sociaux, possibilité de poser des questions, de participer à des rencontres ou encore d’apporter son soutien.

À travers cette plateforme, Éric Delabrousse montre son intention de mener ”une campagne transpartisane, pragmatique et ouverte, fondée d’abord sur le bon sens et le dialogue”. Le site se veut ”rassembleur et ouvert à toutes les idées en faveur d’une ville plus ambitieuse, plus accueillante, plus solidaire”.