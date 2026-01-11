Municipales 2026 : ”Faire mieux pour Besançon” inaugure son local de campagne le 9 janvier

Séverine Véziès, tête de la liste ”Mieux faire pour Besançon” (La France insoumise) dans le cadre de l’élection municipale à Besançon, inaugurera le local de sa campagne vendredi 9 janvier 2026 rue Battant.

Avec son équipe de campagne, la candidate ouvrira officiellement son local de campagne tout en annonçant des permanences populaires baptisées ”Cafés en bas des tours” qui débuteront dès le 10 janvier dans le quartier Montrapon. ”Être à l’écoute des habitantes et des habitants, c’est aussi aller à leur rencontre, c’est pourquoi nous ne nous limiterons pas à une permanence fixe”, nous précise-t-on dans un communiqué.

Le local de ”Faire mieux pour Besançon” sera inauguré, publiquement, dès 18h00 au 62, rue Battant.