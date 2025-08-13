Municipales 2026 : Jacques Ricciardetti candidat RN à la mairie de Besançon

C’est par le biais d’un communiqué réagissant à l’accueil à Besançon d’une partie des migrants délogés de l’Hôtel de Ville de Paris, que l’élu du Rassemblement National Jacques Ricciardetti a annoncé ce mercredi 13 août 2025 sa candidature pour la prochaine élection municipale de Besançon en mars 2026.

La méthode a de quoi surprendre, mais l’effet reste le même. Le vice-président du groupe Rassemblement National au conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté Jacques Ricciardetti a officiellement pris position ce mercredi par le biais d’un communiqué de presse réagissant à l’actualité.

Via un communiqué intitulé "Besançon : solidarité oui, abandon non !", l’élu RN a vivement réagi à l’arrivée dans la capitale comtoise d’une partie des migrants évacués de Paris. "Oui, la détresse humaine mérite considération. Mais notre ville n’a pas vocation à accueillir toute la misère du monde" lance d’emblée l’élu. D’autant plus qu'il estime que "nos forces vives économiques s’affaiblissent et que nos habitants subissent déjà une insécurité grandissante" continue Jacques Ricciardetti.

Arguant que "l’heure est grave", le candidat pointe du doigt une "municipalité écologiste qui détourne le regard et multiplie les décisions déconnectées des priorités réelles des Bisontins".

Pour Jacques Ricciardetti, mars 2026, sera l’occasion de dire "stop ou encore" et il lance un appel à "l’union de toutes les forces vives – politiques, économiques, associatives – qui veulent que Besançon change vraiment". "Depuis six ans, mon engagement reste inchangé : agir pour une ville sûre, dynamique et fière de ses valeurs. Changeons Besançon !" conclut-il.