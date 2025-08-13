Mercredi 13 Août 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Besançon
Social Société

Plusieurs migrants évacués de l’Hotel de ville de Paris seront accueillis temporairement à Besançon

Publié le 13/08/2025 - 16:09
Mis à jour le 13/08/2025 - 16:11

Quelque 200 personnes migrantes qui dormaient depuis une semaine sur le parvis de l'Hôtel de ville de Paris faute de place dans des hébergements d'urgence ont été évacuées mardi 12 août 2025. Plusieurs d'entre eux devraient être dirigés vers la capitale comtoise. 

Les sans-abri, principalement des femmes avec de jeunes enfants, mais aussi quelques pères de famille, ont été réveillés à l'aube et priés de quitter les lieux avec leurs maigres effets personnels.

L’évacuation s'est déroulée dans le calme en présence d'un important dispositif policier tandis qu'une trentaine de personnes du service assistance des sans-abri de la mairie de Paris et des membres de l'association France terre d'asile s'activaient aux côtés des familles, également épaulées par l'association Utopia 56.

Des cars mobilisés en direction de plusieurs régions

Plusieurs cars ont été mobilisés pour transporter les familles qui le souhaitaient en régions, à Marseille, Rennes, Toulouse, Orléans, Bourges, Besançon et Strasbourg, où elles doivent être accueillies dans un sas d'accueil temporaire. Dans la capitale comtoise, on ignore encore combien de personnes seront accueillis et pour combien de temps mais, contacté, le secrétariat général pour les affaires régionales (SGAR) de Bourgogne-Franche-Comté devrait prochainement être en mesure de nous communiquer ces éléments. 

Globalement, depuis le début de ce rassemblement il y a une semaine, "150 personnes" ont été "prises en charge et orientées vers une solution d'hébergement, dont la moitié vers des structures d'accueil hors Île-de-France", a précisé la préfecture d'Île-de-France dans un communiqué.

Avant l'intervention, 323 personnes, dont 127 enfants, ont été recensés par les autorités, selon une source proche du dossier. Soixante-six personnes sont montées dans les cars vers les sas régionaux mardi, a précisé cette même source.

Des orientations faites "en dépit du bon sens"

De nombreuses familles, vivant à Paris depuis plusieurs mois, étaient néanmoins déjà parties mardi matin avant d'être relogées, refusant d'être éloignées de la capitale. "Je comprends que des familles qui ont déjà des implantations de vie à Paris et en Île-de-France ne veuillent pas partir", réagit Gwenaëlle Austin, élue du 19e arrondissement, regrettant des orientations vers des sas d'accueil faites "en dépit du bon sens".

La préfecture a jugé "regrettable de constater qu'une partie des ménages a refusé cette solution de mise à l'abri, alors même que de fortes chaleurs s'installent sur Paris". "Une soixantaine" de ces personnes qui étaient toujours sur place, sans solution d'hébergement, ont été déplacées vers 11h00 par les forces policières pour prendre le métro, témoigne Utopia 56.

Trente-quatre personnes identifiées comme vulnérables par la ville de Paris, tenue de trouver une solution d'hébergement pour les femmes enceintes et les familles monoparentales avec enfant de moins de trois ans, ont, elles, été orientées en fin de matinée vers des gymnases mis à disposition par la mairie.

(Avec AFP) 

évacuation hôtel de ville migrants

Publié le 13 aout à 16h09 par Elodie Retrouvey
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Social

DOUBS (25)
Politique Social

Service national et retraite : Matthieu Bloch interpelle le ministre des Armées

Le député de l'Union des droites pour la République (UDR) du Doubs, Matthieu Bloch, a adressé une question écrite début août 2025 au ministre des Armées au sujet des modalités de prise en compte du service national dans le calcul des droits à la retraite. Il alerte sur des règles qu’il juge injustes et appelle à leur réexamen.

les républicains matthieu bloch retraites service national
Publié le 11 aout à 16h44 par Alexane
Pontarlier
Social

À Pontarlier, 170 téléphones collectés pour une grande opération solidaire lors du Tour de France

À l'occasion de l'arrivée officielle de la 20e étape du Tour de France à Pontarlier samedi 26 juillet 2025, la ville a dévoilé les résultats d'une opération inédite. Aux côtés de l'éco-organisme ecosystem, la commune s'est mobilisée pour une grande collecte solidaire de téléphones portables.

ccas solidarité téléphone tour de france
Publié le 28 juillet à 10h30 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Social

Adoption de la loi Duplomb : la FRSEA Bourgogne Franche-Comté s’en réjouit

Adoptée le 8 juillet à l’Assemblée nationale, la loi Duplomb prévoit plusieurs mesures destinées à simplifier certaines démarches administratives pour les agriculteurs et autorise l’utilisation de produits phytosanitaires tels que les néocotinoïdes, comme c’est le cas au niveau européen. Dans un communiqué du 11 juillet, la Fédération régionale des syndicats d’exploitants agricoles de Bourgogne Franche-Comté assure que cette loi est ”un premier pas vers moins de contraintes pour les agriculteurs.”

1
agriculture frsea loi duplomb pesticides
Publié le 11 juillet à 14h57 par Alexane
Franche-Comté
Politique Social

Grève : les salariés de France 3 Franche-Comté dénoncent le projet de réforme de l’audiovisuel public

En grève depuis le 30 juin 2025, jour de l’examen du projet de loi par l’Assemblée nationale, les salariés de France 3 Franche-Comté réaffirment leur opposition à la création d’une holding France Médias dans un communiqué du 9 juillet 2025. 

france 3 franche-comté france télévisions grève Ici
Publié le 10 juillet à 08h43 par Elodie Retrouvey
DOUBS (25)
Social Société

Difficultés de fonctionnement : des associations familiales du Doubs tirent la sonnette d’alarme

Ce 2 juillet 2025, l’Union départementale des associations familiales (Udaf) du Doubs a émis un communiqué, au nom des associations familiales du territoire, faisant part de ses inquiétudes face aux difficultés qui pèsent sur le bon déroulement des actions sociales. Elle appelle la ministre chargée de la vie associative, ainsi que les parlementaires et les maires du département, à une réaction "urgente".

associations subvention udaf
Publié le 8 juillet à 08h50 par Salomé F. • Membre
Bourgogne-Franche-Comté
Santé Social

Grève des pharmaciens : l’ARS réquisitionne des pharmacies grévistes pour assurer la continuité du service d’urgence

Face au mouvement de grève des gardes engagé par les pharmaciens d’officine, l’Agence régionale de santé (ARS) Bourgogne-Franche-Comté se mobilise pour garantir l’accès aux médicaments en situation d’urgence sur l’ensemble du territoire régional, a-t-on appris ce vendredi 4 juillet.

ars bourgogne franche-comté grève pharmacie
Publié le 5 juillet à 08h53 par Alexane
Besançon
Santé Social

”Bonjour la santé” à Besançon : un théâtre forum primé et salué par les professionnels de santé

Présenté le 2 juillet 2025 à la séance plénière de la Conférence régionale de la santé et de l'autonomie (CRSA) à Besançon, le projet ”Bonjour la santé” a suscité l’intérêt des acteurs régionaux de la santé. Ce théâtre forum, fruit d’un travail collectif avec les habitants du quartier des Clairs-Soleils, a reçu le 1er prix du concours Droits des usagers en Bourgogne-Franche-Comté, une reconnaissance forte pour cette initiative locale.

clairs-soleils santé théâtre
Publié le 2 juillet à 16h29 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Politique Social

FO réagit à la démission de Marie-Guite Dufay : un bilan jugé “néfaste pour les agents”

Une semaine après l’annonce du départ de Marie-Guite Dufay de la présidence de la Région Bourgogne-Franche-Comté dans un courrier le 20 juin 2025 Force ouvrière du Conseil régional de Franche-Comté réagit dans un communiqué. Si le syndicat dit ”respecter ce choix personnel”, il dresse également un bilan sévère de son action en tant qu’employeuse.

force ouvrière frédéric vuillaume marie-guite dufay region bourgogne franche-comte
Publié le 27 juin à 14h30 par Alexane
Besançon
Social

Les agents de GRDF en grève : une mobilisation contre l’austérité et les suppressions d’emplois en Franche-Comté

À l’initiative des organisations syndicales de GRDF, une journée de grève nationale est prévue ce jeudi 26 juin 2025, dans la continuité du mouvement du 12 juin qui avait mobilisé plus de 20 % des agents à travers toutes les régions. Le mot d’ordre est le suivant : lutter contre la politique d’austérité, les réorganisations à répétition et les suppressions de postes.

grdf grève
Publié le 25 juin à 15h25 par Alexane

Les "Boucles Vauban" le 21 septembre, c’est 5 partenaires, dont Decathlon

Des cigognes aperçues près de Besançon… avec un peu d’avance
Offre d'emploi

Escape Game, cinéma, concerts… la Citadelle vous invite à fêter l’été

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Atelier fleuri, avec Julie et Pauline, créativité et couleurs garanties
Offre d'emploi
publi info 4

Deux expositions à ne pas manquer au pôle Courbet à Ornans jusqu'au 19 octobre 2025

Canicule en Bourgogne Franche-Comté : 6 départements en alerte orange, 2 en vigilance jaune
Infos Pratiques

Où sont les toilettes publiques gratuites à Besançon ?
Jeu-concours

Jeu-concours tente Decathlon : découvrez les résultats

Le camping du No Logo festival vu du ciel...

Sondage

 37.1
ciel dégagé
le 13/08 à 15h00
Vent
3.4 m/s
Pression
1013 hPa
Humidité
26 %
 