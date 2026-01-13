Municipales 2026 : quand Séverine Véziès parodie Ludovic Fagaut sur les réseaux sociaux…

Depuis le lancement de sa campagne municipale, Ludovic Fagaut, candidat Les Républicains à la mairie de Besançon, publie régulièrement des vidéos sur les réseaux sociaux. On l’y voit parcourir différents quartiers de la ville, exposer sa vision et critiquer la situation actuelle. Ce format très reconnaissable a récemment été repris et détourné par Séverine Véziès, candidate de La France insoumise, dans une vidéo lundi 12 janvier 2026 consacrée à la neige, à un tire-fesses jusqu'à la gare et des pingouins à la Citadelle...

Dans les séquences de Ludovic Fagaut, le candidat apparaît systématiquement entouré de membres de son équipe de campagne. Ils l’accompagnent lors de ses visites de terrain et acquiescent à chacune de ses prises de parole, tandis que le chef de file LR développe ses critiques de l’existant et présente ses propositions présentées comme devant être des évidences.

Un style qui n’a pas échappé à Séverine Véziès et à ses colistiers, lesquels ont choisi de l’imiter presque à l’identique, mais sur un ton ouvertement satirique.

Dans cette parodie, la candidate LFI évoque notamment l’installation de canons à neige "pour les touristes" et "pour occuper les enfants", l’implantation d’un canon au-dessus du quartier de Battant afin de pouvoir le descendre à ski, ou encore la mise en place d’un tire-fesse place Jouffroy-d’Abbans pour rejoindre la gare Viotte.

La vidéo se conclut par une déclaration sans détour de Séverine Véziès : "Les gars, vous aurez compris, au niveau des conneries et des programmes à la con, on ne fera jamais mieux que Fagaut. Par contre, en tant que maire, je suis sûre qu’on fera mieux" et une dernière image où la candidate propose une dernière idée : "des pingouins à la Citadelle".

Depuis le lancement de la campagne, ce n’est pas la première fois que les idées et les styles s’entrechoquent. Jean-Philippe Allenbach, qui n’est pas candidat mais avait adressé un questionnaire aux différent(e)s candidat(e)s, a ainsi été la cible d'ironie sur les réseaux sociaux de la part d’Aline Chassagne et de Hasni Alem, tous deux soutiens du Parti communiste à la maire sortante Anne Vignot.