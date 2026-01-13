Mardi 13 Janvier 2026
Besançon
Politique

Municipales 2026 : quand Séverine Véziès parodie Ludovic Fagaut sur les réseaux sociaux…

Publié le 13/01/2026 - 08:54
Mis à jour le 13/01/2026 - 08:59

Depuis le lancement de sa campagne municipale, Ludovic Fagaut, candidat Les Républicains à la mairie de Besançon, publie régulièrement des vidéos sur les réseaux sociaux. On l’y voit parcourir différents quartiers de la ville, exposer sa vision et critiquer la situation actuelle. Ce format très reconnaissable a récemment été repris et détourné par Séverine Véziès, candidate de La France insoumise, dans une vidéo lundi 12 janvier 2026 consacrée à la neige, à un tire-fesses jusqu'à la gare et des pingouins à la Citadelle...

Dans les séquences de Ludovic Fagaut, le candidat apparaît systématiquement entouré de membres de son équipe de campagne. Ils l’accompagnent lors de ses visites de terrain et acquiescent à chacune de ses prises de parole, tandis que le chef de file LR développe ses critiques de l’existant et présente ses propositions présentées comme devant être des évidences.

Un style qui n’a pas échappé à Séverine Véziès et à ses colistiers, lesquels ont choisi de l’imiter presque à l’identique, mais sur un ton ouvertement satirique.

Dans cette parodie, la candidate LFI évoque notamment l’installation de canons à neige "pour les touristes" et "pour occuper les enfants", l’implantation d’un canon au-dessus du quartier de Battant afin de pouvoir le descendre à ski, ou encore la mise en place d’un tire-fesse place Jouffroy-d’Abbans pour rejoindre la gare Viotte.

La vidéo se conclut par une déclaration sans détour de Séverine Véziès : "Les gars, vous aurez compris, au niveau des conneries et des programmes à la con, on ne fera jamais mieux que Fagaut. Par contre, en tant que maire, je suis sûre qu’on fera mieux" et une dernière image où la candidate propose une dernière idée : "des pingouins à la Citadelle".

Depuis le lancement de la campagne, ce n’est pas la première fois que les idées et les styles s’entrechoquent. Jean-Philippe Allenbach, qui n’est pas candidat mais avait adressé un questionnaire aux différent(e)s candidat(e)s, a ainsi été la cible d'ironie sur les réseaux sociaux de la part d’Aline Chassagne et de Hasni Alem, tous deux soutiens du Parti communiste à la maire sortante Anne Vignot.

Municipales 2026

Bourgogne-Franche-Comté
Politique

Sondage – Comptez-vous aller voter aux élections municipales 2026 ?

Les élections municipales se dérouleront les 15 et 22 mars 2026. Les alliances se sont resserrées et la campagne commence bel et bien à l’approche du premier tour… Reste encore à avoir les programmes complets des candidats.. Et vous ? Comptez-vous aller voter aux prochaines élections municipales ? C’est notre sondage de la semaine.

élection municipale municipale 2026
Publié le 12 janvier à 15h01 par Hélène L.
Besançon
Politique

Municipales à Besançon : Allenbach évoque une alliance entre Fagaut et le RN au second tour

Dans un communiqué du 10 janvier 2026, Jean-Philippe Allenbach, président du Mouvement Franche-Comté, expose une stratégie mettant en avant l’hypothèse d’un rapprochement entre Ludovic Fagaut et le Rassemblement national dans le cas où Anne Vignot s'allierait avec La France insoumise au second tour.

anne vignot jean-philippe allenbach ludovic fagaut municipale 2026 rassemblement national
Publié le 11 janvier à 16h21 par Alexane
Besançon
Politique

Municipales 2026 : Anne Vignot inaugure son local de campagne devant près de 200 personnes

La maire sortante de Besançon et candidate à sa réélection Anne Vignot, a inauguré samedi 10 janvier 2026 son local de campagne pour les élections municipales, situé au 49 Grande rue, en centre-ville. Environ 200 personnes étaient présentes pour l’événement, qui a rassemblé des sympathisants, des militants et plusieurs représentants de partis de gauche et écologistes, dont le Parti socialiste.

anne vignot inauguration municipale 2026 permanence
Publié le 10 janvier à 18h00 par Alexane
Besançon
Politique

Le Parti socialiste rejoint Anne Vignot : Place publique se retire de l’élection municipale…

Municipales 2026 • Le mouvement social-démocrate Place publique, co-présidé par Raphaël Glucksmann et Aurore Lalucq, a annoncé qu’il ne participera pas à la coalition de gauche conduite par la maire sortante Anne Vignot pour les élections municipales de 2026 à Besançon. Cette coalition devrait, selon le mouvement, s’allier avec La France insoumise au second tour.

municipale 2026 parti socialiste place publique
Publié le 10 janvier à 13h28 par Alexane
Besançon
Politique

Municipales 2026 : Séverine Véziès inaugure son local de campagne rue Battant à Besançon

C’est au tour de Séverine Véziès, candidate de la France insoumise à l’élection municipale de Besançon d’inaugurer sa permanence de campagne située au 62 rue Battant. Avec sa liste d’union populaire et écologique ”Faire mieux pour Besançon”, la candidate souhaite y accueillir les Bisontines et les Bisontins pour les écouter et poursuivre l'élaboration de son programme.

campagne électorale élection municipale inauguration la france insoumise municipale 2026 municipale besançon permanence séverine véziès
Publié le 10 janvier à 09h00 par Alexane
Besançon
Politique

Municipales 2026 : Séverine Véziès dénonce un accord PS-Verts “sans projet” et affirme sa stratégie autonome

La candidate LFI Séverine Véziès (Faire mieux pour Besançon) critique vivement l’accord en cours entre le Parti socialiste et Europe Écologie-Les Verts pour les municipales de mars 2026, dans un communiqué du 8 janvier 2026. Elle le décrit elle aussi comme un "mariage forcé", conclu dans la confusion et sans véritable projet politique partagé.

anne vignot élection municipale europe écologie les verts jean-sébastien leuba la france insoumise municipale 2026 parti socialiste séverine véziès
Publié le 9 janvier à 10h32 par Alexane

Bourgogne-Franche-Comté
Politique

Sondage – Comptez-vous aller voter aux élections municipales 2026 ?

Les élections municipales se dérouleront les 15 et 22 mars 2026. Les alliances se sont resserrées et la campagne commence bel et bien à l’approche du premier tour… Reste encore à avoir les programmes complets des candidats.. Et vous ? Comptez-vous aller voter aux prochaines élections municipales ? C’est notre sondage de la semaine.

élection municipale municipale 2026
Publié le 12 janvier à 15h01 par Hélène L.
DOUBS (25)
Politique

Élections municipales 2026 : dépôt des listes en préfecture au plus tard le 26 février

Dans le cadre des élections municipales et communautaires prévues les 15 et 22 mars 2026, la préfecture du Doubs rappelle que la date limite de dépôt des listes de candidats pour le premier tour est fixée au jeudi 26 février 2026. Dans le Doubs, cette échéance est définie par l’arrêté préfectoral du 18 décembre 2025, qui précise les dates et modalités des déclarations de candidatures dans le département.

élection municipale municipale 2026 préfecture préfet du doubs
Publié le 11 janvier à 17h55 par Alexane
Besançon
Politique

Municipales à Besançon : Allenbach évoque une alliance entre Fagaut et le RN au second tour

Dans un communiqué du 10 janvier 2026, Jean-Philippe Allenbach, président du Mouvement Franche-Comté, expose une stratégie mettant en avant l’hypothèse d’un rapprochement entre Ludovic Fagaut et le Rassemblement national dans le cas où Anne Vignot s'allierait avec La France insoumise au second tour.

anne vignot jean-philippe allenbach ludovic fagaut municipale 2026 rassemblement national
Publié le 11 janvier à 16h21 par Alexane
JURA (39)
Politique

Le ministre de la Transition écologique en déplacement dans le Jura le 12 janvier

Mathieu Lefèvre, ministre délégué chargé de la Transition écologique, se rendra dans le Jura le lundi 12 janvier 2026. Ce déplacement est consacré à la mise en œuvre des politiques publiques de transition écologique dans les territoires, notamment à travers les dispositifs du Fonds vert et du Fonds chaleur.

budget gouvernement ministre transition écologique visite ministérielle
Publié le 11 janvier à 08h30 par Alexane
Besançon
Politique

Municipales 2026 : Anne Vignot inaugure son local de campagne devant près de 200 personnes

La maire sortante de Besançon et candidate à sa réélection Anne Vignot, a inauguré samedi 10 janvier 2026 son local de campagne pour les élections municipales, situé au 49 Grande rue, en centre-ville. Environ 200 personnes étaient présentes pour l’événement, qui a rassemblé des sympathisants, des militants et plusieurs représentants de partis de gauche et écologistes, dont le Parti socialiste.

anne vignot inauguration municipale 2026 permanence
Publié le 10 janvier à 18h00 par Alexane
Besançon
Politique

Le Parti socialiste rejoint Anne Vignot : Place publique se retire de l’élection municipale…

Municipales 2026 • Le mouvement social-démocrate Place publique, co-présidé par Raphaël Glucksmann et Aurore Lalucq, a annoncé qu’il ne participera pas à la coalition de gauche conduite par la maire sortante Anne Vignot pour les élections municipales de 2026 à Besançon. Cette coalition devrait, selon le mouvement, s’allier avec La France insoumise au second tour.

municipale 2026 parti socialiste place publique
Publié le 10 janvier à 13h28 par Alexane
Besançon
Politique

Municipales 2026 : Séverine Véziès inaugure son local de campagne rue Battant à Besançon

C’est au tour de Séverine Véziès, candidate de la France insoumise à l’élection municipale de Besançon d’inaugurer sa permanence de campagne située au 62 rue Battant. Avec sa liste d’union populaire et écologique ”Faire mieux pour Besançon”, la candidate souhaite y accueillir les Bisontines et les Bisontins pour les écouter et poursuivre l'élaboration de son programme.

campagne électorale élection municipale inauguration la france insoumise municipale 2026 municipale besançon permanence séverine véziès
Publié le 10 janvier à 09h00 par Alexane
Besançon
Politique Société

Entre inquiétudes mondiales et humour local, le préfet du Doubs présente ses vœux

À l’occasion de la cérémonie des vœux à la préfecture, le préfet du Doubs, Rémi Bastille, a dressé un bilan de l’année 2025 et présenté les grandes priorités de l’État pour 2026. Comme à son habitude, il a aussi glissé une touche d’humour et de légèreté, bienvenue ”dans une période qui en manque singulièrement” , dans un contexte international tendu.

budget préfecture préfet du doubs rémi bastille voeux
Publié le 9 janvier à 11h40 par Alexane

