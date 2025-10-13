Offre d'emploi : la ville de Besançon recrute des agent.e.s pour le recensement de la population

La Ville de Besançon recrute des agent.e.s (CDD) pour le recensement de la population qui aura lieu du 15 janvier au 21 février 2026.

La Ville de Besançon recrute des agent.e.s (CDD) pour le recensement de la population qui aura lieu du 15 janvier au 21 février 2026. La collecte du recensement est réalisée selon deux moyens : un formulaire papier déposé chez l’habitant, puis le retrait de celui-ci au domicile, ou la possibilité donnée aux citoyens qui le souhaitent de répondre par internet.

Missions :

Avant la collecte (début janvier 2026) :

Participer aux sessions de formation co-organisées par la Ville et l’INSEE (2 demi-journées soumises aux autorisations d’absence)

Reconnaissance du quartier attribué et dépôt d’un courrier d’information chez les habitants recensés

Pendant la collecte (du 15 janvier au 21 février 2026) :

Faire un retour d’information au contrôleur

Tenir à jour son carnet de tournée

Distribuer les questionnaires et répondre aux demandes de renseignements des habitants

Gérer le retour des questionnaires, contrôle et classement

Retrouvez l'offre d'emploi complète et postulez sur monjob.info, votre plateforme locale de recherche d'emplois !