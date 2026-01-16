Opale : un programme pour mieux suivre les femmes enceintes en situation d’obésité

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Dans le cadre de l’appel à projet FNPEIS 2025, le pôle Mère-Femme du CHU de Besançon lance le programme "OPALE", optimisation du parcours d’accompagnement des femmes enceintes en surpoids et obésité. Zoom ce mois de janvier 2026 sur ce dispositif…

OPALE permet d’accompagner les femmes enceintes en situation d’obésité dès le 1er trimestre de grossesse et jusqu’aux 9 mois de l’enfant.

Pourquoi participer ?

Ce programme permet de "réduire les risques de complications pendant la grossesse", "Être mieux préparée à l’arrivée de votre bébé", "Prévenir les risques pour l’enfant" et "Améliorer le bien- être physique et mental", nous précise-t-on.

Concrètement, des activités physiques adaptées sont proposées à proximité qui domicile ainsi que des ateliers collectifs autour de la diététique. Si besoin, un suivi individuel peut être mis en place avec une diététicienne, une psychologue ou addictologue…).

Qui contacter ?

CHU de Besançon, Hopital Jean-Minjoz