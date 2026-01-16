Vendredi 16 Janvier 2026
Alerte Témoin
Besançon

Opale : un programme pour mieux suivre les femmes enceintes en situation d’obésité

Publié le 16/01/2026 - 11:03
Mis à jour le 16/01/2026 - 10:44

Dans le cadre de l’appel à projet FNPEIS 2025, le pôle Mère-Femme du CHU de Besançon lance le programme "OPALE", optimisation du parcours d’accompagnement des femmes enceintes en surpoids et obésité. Zoom ce mois de janvier 2026 sur ce dispositif…

© CHU de Besançon
© CHU de Besançon

OPALE permet d’accompagner les femmes enceintes en situation d’obésité dès le 1er trimestre de grossesse et jusqu’aux 9 mois de l’enfant.

Pourquoi participer ?

Ce programme permet de "réduire les risques de complications pendant la grossesse", "Être mieux préparée à l’arrivée de votre bébé", "Prévenir les risques pour l’enfant" et "Améliorer le bien- être physique et mental", nous précise-t-on.

Concrètement, des activités physiques adaptées sont proposées à proximité qui domicile ainsi que des ateliers collectifs autour de la diététique. Si besoin, un suivi individuel peut être mis en place avec une diététicienne, une psychologue ou addictologue…).

Qui contacter ?

CHU de Besançon, Hopital Jean-Minjoz

  • 3 boulevard Fleming25000 Besançon
  • Service de gynécologie - Bâtiment vert niveau 1
  • Clémentine Deshayes, sage-femme coordinatrice OPALE
  • Tél. 06 36 08 67 04
  • ccrestinbillet@chu-besancon.fr

Publié le 16 janvier à 11h03 par Hélène L.
