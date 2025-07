Passage du Tour de France dans le Doubs : les infos pratiques de la préfecture

Du 26 juin au 20 novembre 2025, la quatrième édition du Tour Régional Emploi et Inclusion s'installera dans les huit départements de la région Bourgogne-Franche-Comté. Axée sur l'emploi et le recrutement, cette opération de grande envergure a pour objectif de faire évoluer les mentalités et de promouvoir l’inclusion, la diversité et l’égalité au sein des organisations privées et publiques du territoire.