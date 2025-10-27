Près de 2.000 ainés bisontins attendus aux prochains rendez-vous de l’âge à Micropolis

Organisés par la Maison des Séniors du CCAS de la Ville de Besançon, avec la participation du lycée Pergaud et de l’Assemblée des sages, les Rendez-Vous de l’Âge se tiendront le 4 novembre 2025 à Micropolis Besançon. Près de 2.000 ainés bisontins de plus de 65 ans réunis autour d’un programme riche ayant pour thème la musique sont attendus.

Décrit par les organisateurs comme une "véritable rencontre citoyenne", cet événement est devenu au fil des années un moment très attendu des ainés bisontins. Depuis 24 ans, ils s’y retrouvent avec plaisir pour échanger, renouer des liens, partager des expériences et vivre ensemble une journée placée sous le signe de la convivialité et du partage.

Après un accueil dès 8h30, le programme de la journée alternera entre des conférences, ateliers et un repas partagé qui s’articuleront autour du thème de cette année : "En avant la musique". À 16h30, un concert de l’Orchestre Victor Hugo viendra clore l’événement toujours en musique.