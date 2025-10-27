Lundi 27 Octobre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Besançon
Social Société

Près de 2.000 ainés bisontins attendus aux prochains rendez-vous de l'âge à Micropolis

Publié le 27/10/2025 - 09:42
Mis à jour le 27/10/2025 - 08:54

Organisés par la Maison des Séniors du CCAS de la Ville de Besançon, avec la participation du lycée Pergaud et de l’Assemblée des sages, les Rendez-Vous de l’Âge se tiendront le 4 novembre 2025 à Micropolis Besançon. Près de 2.000 ainés bisontins de plus de 65 ans réunis autour d’un programme riche ayant pour thème la musique sont attendus.

© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro

Décrit par les organisateurs comme une "véritable rencontre citoyenne", cet événement est devenu au fil des années un moment très attendu des ainés bisontins. Depuis 24 ans, ils s’y retrouvent avec plaisir pour échanger, renouer des liens, partager des expériences et vivre ensemble une journée placée sous le signe de la convivialité et du partage.

Après un accueil dès 8h30, le programme de la journée alternera entre des conférences, ateliers et un repas partagé qui s’articuleront autour du thème de cette année : "En avant la musique". À 16h30, un concert de l’Orchestre Victor Hugo viendra clore l’événement toujours en musique.  

© Ville de Besançon

ainés seniors

Publié le 27 octobre à 09h42 par Elodie Retrouvey
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Social

Besançon
Social Société

Près de 2.000 ainés bisontins attendus aux prochains rendez-vous de l’âge à Micropolis

Organisés par la Maison des Séniors du CCAS de la Ville de Besançon, avec la participation du lycée Pergaud et de l’Assemblée des sages, les Rendez-Vous de l’Âge se tiendront le 4 novembre 2025 à Micropolis Besançon. Près de 2.000 ainés bisontins de plus de 65 ans réunis autour d’un programme riche ayant pour thème la musique sont attendus.

ainés seniors
Publié le 27 octobre à 09h42 par Elodie Retrouvey
Besançon
Santé Social

Prendre soin de ceux qui soignent : une nouvelle initiative à Besançon

Face au mal-être croissant des professionnels de santé, CaPaciTéS Besançon et Métropole et l’association Le Don du Souffle (DDS) lancent une série d’ateliers destinés à améliorer le quotidien des soignants et à renforcer le lien entre eux. "Prendre soin des professionnels de santé : une priorité", rappellent les porteurs du projet dans leur communiqué du 17 octobre 2025.

bien-être don du souffle mal-être soignant
Publié le 17 octobre à 17h18 par Alexane
Franche-Comté
Social

Revalorisation des retraites complémentaires : la CGT appelle à la mobilisation le 17 octobre à Besançon et Belfort

À la veille du conseil d’administration de l’AGIRC-ARRCO, qui doit décider ce vendredi 17 octobre de la revalorisation des retraites complémentaires, la CGT appelle salarié(e)s et retraité(e)s à se mobiliser. Le syndicat dénonce une politique patronale qu’il juge défavorable au pouvoir d’achat des retraités.

agirc-arrco cgt manifestation mobilisation retraite retraite complémentaire
Publié le 16 octobre à 16h30 par Alexane
Besançon
Santé Social

La résidence autonomie Les Salins de Bregille se renouvelle après un an de travaux

Présente depuis plus d’un demi-siècle sur les hauteurs de Besançon, la Résidence autonomie Les Salins de Bregille vient d’achever une importante phase de rénovation, a-t-on appris le 15 octobre 2025. Une transformation qui marque une nouvelle étape de son histoire…

gérontologie handicap les salins de bregille rénovation résidence autonomie
Publié le 16 octobre à 09h35 par Alexane
Saint-Vit
Social

Une nouvelle résidence pour seniors verra le jour à Saint-Vit en 2027

La Mutualité Française Comtoise annonce la pose de la première pierre de sa future Résidence Autonomie à Saint-Vit, mercredi 22 octobre 2025. Cette étape marque la deuxième phase d’un ambitieux projet gérontologique, après la construction de l’Ehpad L’orée du Doubs, un établissement de 88 places actuellement en phase d’achèvement.

gérontologie maison de retraite mutualité comtoise mutualité française résidence autonomie retraite
Publié le 16 octobre à 08h44 par Alexane
Franche-Comté
Economie Social

En Franche-Comté, les Casques Bleus accompagnent les chefs d’entreprise en détresse

L’association Casques Bleus 25 a tenu jeudi 9 octobre 2025 une conférence de presse à Besançon pour présenter son dispositif d’accompagnement des dirigeants d’entreprise en difficulté. Créée en janvier 2024, la structure départementale fait partie du réseau Casques Bleus France, né en 2018 dans le Nord Franche-Comté à la suite du suicide d’un chef d’entreprise.

accompagnement casques bleus entreprises
Publié le 9 octobre à 18h00 par Alexane
Besançon
Santé Social

À Besançon, une mobilisation pour défendre les droits à la Sécurité sociale

Dans le cadre des 80 ans de la création de la sécurité sociale, une mobilisation mêlant le syndicat CGT et la fédération du Doubs du Parti communiste a été organisée devant les locaux de la CPAM du Doubs, rue Denis Papin à Besançon. L’occasion également de rappeler certaines revendications…

cgt cpam cpam du doubs sécurité sociale
Publié le 9 octobre à 17h30 par Hélène L.
Bourgogne-Franche-Comté
Culture Economie Social

Les associations de Bourgogne-Franche-Comté tirent la sonnette d’alarme : “Pas un euro, pas un centime de moins pour le monde associatif !”

Le Mouvement associatif de Bourgogne-Franche-Comté (LMA BFC) a tenu, mercredi 8 octobre 2025, une conférence de presse en visioconférence pour alerter sur la situation financière critique que traversent de nombreuses associations de la région et de la France entière. Animée par Estelle Jeannin, coordinatrice régionale, et Daniel Jacquier, secrétaire du Mouvement, cette rencontre a rassemblé plusieurs représentant·e·s associatifs venus témoigner de leurs difficultés et de leur engagement.

association
Publié le 9 octobre à 12h00 par Alexane
Besançon
Politique Social

80 ans de la Sécurité sociale : la CGT et le PCF organisent un rassemblement public à Besançon

À l'occasion du 80e anniversaire de la création de la Sécurité sociale, la CGT et la fédération du Parti communiste français du Doubs annoncent un rassemblement public jeudi 9 octobre 2025 de 11h à 13h devant l'entrée de la Sécurité sociale, rue Denis Papin à Besançon. 

anniversaire cgt parti communiste rassemblement sécurité sociale
Publié le 7 octobre à 10h22 par Alexane
TERRITOIRE DE BELFORT (90)
Social Société

Un clip musical inédit alerte sur l’urgence d’agir pour le grand âge en Franche-Comté

Diffusé à partir du 6 octobre, à l’occasion de la Journée nationale des aidants et de la Semaine bleue, un clip musical inédit réalisé par des professionnels du secteur du grand âge appelle à une mobilisation collective autour des enjeux du vieillissement. À l’origine de cette initiative originale, la Confédération de gérontologie du Territoire de Belfort.

clip gérontologie seniors vidéo
Publié le 6 octobre à 17h29 par Alexane

Le Groupe Chopard reprend Besançon Services Cycle

Eliane Regazzoni nous a quittés
Offre d'emploi

Fruitiers, Toussaint, micro-pelle mécanique, crédit d'impôt… Quoi de neuf aux Pépinières Bisontines ?

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Loiseau du Temps, un partenariat avec Vive la Bourgogne Franche Comté
Offre d'emploi
publi info 4

Le showroom d’Artémis ouvre ses portes à Besançon : grand destockage jusqu’à -50% du 23 au 25 octobre !

Offre d'emploi : la ville de Besançon recrute des agent.e.s pour le recensement de la population
Infos Pratiques

Quels films aller voir pour Halloween à Besançon ?
Jeu-concours

Gagnez votre soirée repas-spectacle "Rominou Show"

Un tiers-lieu ouvert pour les jeunes au centre-ville de Besançon

Sondage

 7.1
pluie modérée
le 27/10 à 09h00
Vent
8.73 m/s
Pression
1012 hPa
Humidité
93 %
 