Psychiatrie : CV70 et FO en soutien à un médecin-chef de l’hôpital Saint-Rémy

L’Association hospitalière de Bourgogne-Franche-Comté (AHBFC) est l’un des principaux opérateurs en santé mentale en Franche-Comté. À l’échelle nationale, les personnels de psychiatrie "souffrent du manque de postes et de considération et subissent de mauvaises conditions de travail" selon le Comité de vigilance 70. L’AHBFC ne fait pas figure d’exception. Elle traverse une crise de fonctionnement et une crise managériale depuis maintenant plusieurs mois.

Une volonté de changement

Dans un contexte déjà tendu, vient s’ajouter "une mise en accusation avec menace de licenciement d'un médecin-chef ce qui ne peut qu'augmenter la crise interne", selon le Comité de vigilance. C’est la goutte d’eau qui a fait déborder le vase pour les syndicats et le Comité qui ont décidé d’organiser un rassemblement devant le siège social de l’AHBFC à Saint-Rémy pour protester contre cet éventuel licenciement et, plus globalement, contre les méthodes employées par la direction. Le message transmis était clair : "Non à tout licenciement. Oui à une vraie démocratie interne et à un vrai débat pour faire un réel constat de la crise de l'AHBFC afin de proposer des solutions pertinentes en faveur des personnels et des usagers."

Info + :

L'AHBFC est le plus grand employeur de Haute-Saône.