Quoi de neuf à Besac ? Des championnats du monde d’ultra combinés au stade Léo Lagrange

QUOI DE NEUF BESAC' ? • Besançon accueillera les 12 et 13 juillet 2025 la 31e édition des championnats du monde d’ultra combinés au stade Léo Lagrange. Des athlètes venus du monde entier sont attendus lors de cette compétition, organisée par le Doubs Sud Athlétisme (DSA). L’un d’entre eux, un Bisontin, Baptiste Scalabrino, est salarié du DSA et tentera de défendre son titre de champion du monde. C'est le sujet de notre reportage Quoi de neuf à Besac' de ce mois de juin 2025...

L’ultra combinés est une branche méconnue de l’athlétisme et particulièrement difficile. Il s’agit d’une extension des épreuves de combinés classiques que sont le décathlon, qui compte 10 épreuves et l’heptathlon, 7 épreuves. La discipline se compose de deux types d'épreuves : l'icosathlon et le tétradécathlon.

2 épreuves

L’icosathlon (double décathlon)

20 épreuves à réaliser sur 2 jours de compétition

à réaliser sur 2 jours de compétition Principalement réservé aux hommes, mais les femmes ne sont pas exclues

Déroulement :

Jour 1 : 110m, longueur, 200 m haies, poids, 5.000 m, 800 m, hauteur, 400 m, marteau, 3.000 m steeple.

Jour 2 : 110 m haies, disque, 200 m, perche, 3.000 m, 400 m haies, javelot, 1.500 m, triple saut, 10.000 m.

Le tétradécathlon (double heptathlon)

14 épreuves sur 2 jours de compétition

sur 2 jours de compétition Plutôt destiné aux femmes

Déroulement :

Jour 1 : 100 m haies, hauteur, 1.500 m, 400 m haies, poids, 200 m.

Jour 2 : 100 m, longueur, 400 m, javelot, 800 m, 200 m haies, disque, 3.000 m.

Généralement, l’icosathlon est plutôt réservé aux hommes, et le tétradécathlon aux femmes mais dans un esprit d’ouverture, pour la compétition organisée à Besançon, hommes et femmes pourront choisir librement à quelle épreuve participer. Deux femmes tenteront d’ailleurs de battre le record du monde d’icosathlon. Quant aux hommes, ils pourront participer au tétradécathlon pour "les amener à la pratique de l’icosathlon ultérieurement sur des prochains championnats du monde ou championnat d’Europe" a précisé l’organisation.

Un champion du monde à la maison

L’épreuve réputée particulièrement éprouvante attire moins d’athlètes mais à Besançon ils seront pourtant entre 90 et 100 sportifs venus du monde entier pour prendre part à ces championnats du monde organisés par le club Doubs Sud Athlétisme (DSA) qui compte dans ses rangs le champion du monde d’icosathlon, Baptiste Scalabrino.

À la fois organisateur et compétiteur, Baptiste Scalabrino a décroché son titre en 2023 à Turnhout en Belgique après avoir battu le précédent record de France. Avec cette double casquette, l’athlète avoue avoir eu "pas mal de stress à gérer" mais assure avoir "tout organisé en amont" et s’être "appuyé sur des personnes de confiance qui maitrisent l’organisation pour que le jour de la compétition je sois libre de penser à l’organisation et concentrer vraiment sur mes performances".

Des athlètes polyvalent et endurant

L’ultra combiné implique de savoir maîtriser toutes les disciplines de l’athlétisme y compris les plus techniques (haies, perche) et les plus endurantes (3.000m steeple, 10.000 m). Course, sauts, lancers, s’il n’est pas nécessaire d’être un expert de chaque discipline, il est néanmoins primordial de toutes les maîtriser et cela implique donc le besoin d’être "polyvalent" et "de beaucoup s’entraîner" nous explique Baptiste.

Pour les championnats du monde, les épreuves sont ouvertes aux hommes et aux femmes de la catégorie U18 jusqu’aux catégories master. Comme pour les épreuves de combiné, la performance correspond à un nombre de points définis par la table des épreuves combinées. Ceux-ci sont alors additionnés pour déterminer le classement final.

Programme des championnats du monde à Besançon

Samedi 12 juillet - Journée 1

Icosathlon : 100m, longueur, 200m haies, poids, 5 000m, 800m, hauteur, 400m, marteau, 3 000m steeple.

100m, longueur, 200m haies, poids, 5 000m, 800m, hauteur, 400m, marteau, 3 000m steeple. Tetradecathlon : 100m haies, hauteur, 1 500m, 400m haies, poids, 200m

Le programme sera ajusté en fonction des inscriptions.

Dimanche 13 juillet - Journée 2

Icosathlon : 110m haies, disque, 200m, perche, 3 000m, 400m haies, Javelot, 1 500m, triple saut, 10 000m.

110m haies, disque, 200m, perche, 3 000m, 400m haies, Javelot, 1 500m, triple saut, 10 000m. Tetradecathlon : 100m, longueur, 400m, javelot, 800m, 200m haies, disque, 3 000m.

Podiums et remise des récompenses.

Le programme pourra être ajusté.

L’athlète local à suivre : Baptiste Scalabrino