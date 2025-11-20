Jeudi 20 Novembre 2025
Alerte Témoin
Besançon
Faits Divers

Sécurité à la frontière : 900 personnes contrôlées sur dix points de contrôle entre la France et la Suisse

Publié le 20/11/2025 - 09:33
Mis à jour le 20/11/2025 - 09:33

Une opération conjointe avec les autorités françaises et suisses, présentes dans le cadre de la P.O.T. (Plateforme Opérationnelle Transfrontalière) s’est tenue mercredi 18 novembre 2025 sur dix points de contrôle répartis entre le Territoire de Belfort et le Jura. L’opération était pilotée depuis l’Hôtel de police de Besançon.

Contrôle au frontière (photo d'archives). © gendarmerie du Doubs
Contrôle au frontière (photo d'archives). © gendarmerie du Doubs

Le Centre d’information et de commandement de la police nationale du Doubs à Besançon a été le théâtre de l’opération qui a réuni ce mercredi des membres de la police nationale française, mais également des policiers suisses de Neuchâtel et du Jura, des douanes françaises, de la gendarmerie, et des douanes françaises.

Répartis sur dix points de contrôle le long des 180 kilomètres de frontières, une centaine d’agents ont été déployés afin de contrôler les flux permettant de détecter de la contrebande, des trafics de tabac et stupéfiants, des mouvements migratoires irréguliers ou encore des fraudes documentaires.

Ce travail conjoint mené par les autorités françaises et suisses a permis ce mercredi de contrôler 737 véhicules et 899 personnes. Sur les 847 fichiers consultés par les autorités, 15 infractions ont été relevées. Celles-ci ont donné lieu à quatre interpellations avec placement en garde à vue. Deux infractions douanières ont également été épinglées et quatre infractions avec procédure judiciaire.

Publié le 20 novembre à 09h33 par Elodie Retrouvey
Faits Divers

