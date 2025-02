Sports : la première du FCSM avec Éric Hély, le BesAC veut rivaliser avec Saint-Valier

Football

National : FCSM - Paris Atletico, vendredi à 19h30 au stade Bonal

Le FC Sochaux-Montbéliard retrouve Bonal pour la 19e journée de National et affrontera pour l’occasion le Paris Atletico. Cette rencontre sera la première des Sochaliens depuis l’éviction de son ex-entraîneur Karim Mokeddem et donc la première du coach par intérim Eric Hély. Pour sa première sur le banc sochalien, l’entraîneur ne souhaite pas tout révolutionner mais bien "travailler dans la continuité" tout en dynamisant le groupe en le forçant à "jouer vers l’avant".

S’il s’est attaché à vouloir "améliorer certains points" cette semaine à l’entrainement, c’est bien dans l’espoir d’atteindre "ce petit déclic" offensif qui permettra enfin au FCSM de mettre fin à une série de cinq matchs sans victoires (5 nuls).

En cas de victoire, le FC Sochaux pourrait ainsi reprendre sa marche vers l’avant et surtout vers le haut du classement. Mais méfiance tout de même car Paris, 12e, reste lui aussi sur une série de cinq matchs sans défaite et ne compte pas faire de la figuration à Bonal.

Basket-ball

Nationale 1 : BesAC - Saint-Vallier, vendredi à 20h au gymnase des Montboucons

Pour son dernier match à domicile de la phase, le BesAC recevra la redoutable équipe de Saint-Vallier, au gymnase des Montboucons. Depuis que le BesAC est allé gagner (59-72) dans la Drôme le 8 novembre dernier, Saint-Vallier qui n'était pas alors à la hauteur des attentes, a opéré un spectaculaire rétablissement, remportant 10 de ses 12 derniers matches.

Dès lors, on comprend l'ampleur de la tâche du BesAC qui, s'il veut jusqu'au bout entretenir les très minces espoirs de qualification pour la poule haute en phase 2, n'a d'autre choix que de s'imposer en cette fin de semaine.

Pas une mince affaire lorsqu’on sait que Saint-Vallier possède la meilleure attaque du championnat (85,5 pts).

Du côté du BesAC on s'attend donc à un dur combat. Après le revers subi à Mulhouse, il faudra cette fois une toute autre approche offensive pour Quentin Hanck et ses coéquipiers qui ont beaucoup souffert de la pression et de l'intensité mises par Mulhouse autour de son panier.

Ce qui fait dire à Laurent Kleefstra, le coach bisontin : "Il faudra en priorité stopper l'agressivité offensive de Saint-Vallier portée par le duo Fergusson - Boucaud et contenir l'expérimenté intérieur, Burrows et ses 15 pts de moyenne). Mais il faudra aussi, de l'autre côté du terrain, faire preuve de plus d'efficacité offensive si on veut obtenir une 12e victoire".

Pour cela, le technicien bisontin compte sur un match haut de gamme de son quatuor de joueurs majeurs Kovac - Jubenot - Falzon - Hanck, mais attend aussi plus d'apport du banc. Avec bien évidemment encore et toujours, la demande d'une attention maxi sur la gestion de balle, un domaine que le BesAC aura eu bien du mal à bien maîtriser depuis le début de saison.

Le groupe bisontin : Pouye, Eliezer-Vanerot, Hanck (cap), Magassa, Buzer, Maillot, Kovac, Falzon, Boyer, Berthet, Jubenot, Djedje. Coach : Laurent Kleefstra.

