TER : 8.000 places supplémentaires proposées dès ce week-end en Bourgogne Franche-Comté

SNCF Voyageurs, en lien avec la Région Bourgogne-Franche-Comté, prévoit un renforcement de l'offre sur les lignes les plus sollicitées (Paris – Dijon – Lyon, Belfort – Lyon, Paris – Morvan, Dijon - Besançon) :
- La quantité de places offertes sera augmentée avec des compositions de trains doublées, voire triplées.
- Dix trains additionnels seront également mis enplace lors des week-ends pour accueillir le flux accru de voyageurs, notamment depuis les gares de Paris, Lyon et Dijon.
300 agents mobilisés
Plus de 300 agents SNCF Voyageurs mobilisés :
- Conducteurs et contrôleurs : pour assurer la régularité et la sécurité à bord.
- Agents en gare : un renfort d’agents dans les gares principales, comme Paris Bercy et Dijon, pour informer et orienter les voyageurs.
- Des équipes de filtrage pour gérer l’affluence importante des voyageurs sans réservation, notamment en gare de Paris Bercy, principal point de départ des voyageurs.
- Des équipes de dépannage et de maintenance renforcées et prêtes à intervenir en cas de défaillance matérielle.
- Un collectif de gestion de crise et de supervision en veille pour minimiser les éventuelles perturbations.
Infos +
Les sites internet TER et Mobigo seront actualisés en continu, tandis que les fils X @TER_BFC_Trafic et @TER_Yonne_Paris offriront des mises à jour en temps réel sur l’état du trafic.
Les voyageurs peuvent également :
• Contacter un téléconseiller Mobigo au 03.80.11.29.29 (du lundi au samedi de 7h à 20h).
• Poser leurs questions directement sur le trafic via les fils X.