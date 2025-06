Tour de France : tout savoir sur le programme des animations à Pontarlier

Le 26 juillet, la ville de Pontarlier accueillera l'arrivée de l'avant-dernière étape du Tour de France 2025. Zoom sur le programme des festivités et de la course.

C’est un grand événement sportif que la capitale du Haut-Doubs s’apprête à accueillir : "une journée inoubliable s'annonce, placée sous le signe de la ferveur populaire, et qui inscrira une nouvelle fois Pontarlier dans la Grande Boucle", se réjouit la ville de Pontarlier. "Petits et grands, passionnés de cyclisme et simples curieux, tous pourront profiter d'animations, de nombreuses surprises et vivre des instants riches en émotions", se projette-t-elle.

Programme des animations

Les festivités débuteront avec le Village animations et partenaires, situé sur le parking Arthur Bourdin.

Cette matinée sera clôturée par la fin du montage de la ligne d'arrivée du Tour de France (entre le garage Midas et la gare).

Marché du samedi matin : Exceptionnellement, le marché hebdomadaire se tiendra sur la Place d'Arçon.

Animations sportives : des associations sportives seront présentes et proposeront des initiations au badminton et à la pétanque ainsi que des activités handisports. Une animation de biathlon laser attend également les visiteurs.

des associations sportives seront présentes et proposeront des initiations au badminton et à la pétanque ainsi que des activités handisports. Une animation de biathlon laser attend également les visiteurs. Pôle agricole et touristique : Les plus petits pourront rendre visite aux animaux de la ferme dans l'espace dédié. La filière agricole sera mise à l'honneur sur des stands où des animations sont à découvrir. Enfin, les visiteurs pourront découvrir le Jurassic vélo tour et la Route de l’Absinthe.

Pôle agricole et touristique : Les plus petits pourront rendre visite aux animaux de la ferme dans l'espace dédié. La filière agricole sera mise à l'honneur sur des stands où des animations sont à découvrir. Enfin, les visiteurs pourront découvrir le Jurassic vélo tour et la Route de l'Absinthe.

Les visiteurs pourront assister à un enregistrement radio en direct du village sur le stand d’Ici Besançon.

Partenaires institutionnels et médias : Les partenaires tel que le Département du Doubs avec le Comité départemental du tourisme et la station de Métabief, la Région Bourgogne Franche-Comté, l'Armée de Terre, ainsi que la ville de Pontarlier seront également mis en valeur.

Les visiteurs pourront assister à un enregistrement radio en direct du village sur le stand d'Ici Besançon.

Zones de buvettes et de restauration : Pour un moment convivial entre amis ou en famille, des espaces restaurations seront mis en place sur les quatre zones suivantes : parking Arthur Bourdin, parking Pergaud (cinéma), partie herbée devant la CCGP (Communauté de Communes du Grand Pontarlier) ou encore à proximité de l'accueil du tennis, où une diffusion de la course et des animations musicales auront lieu.

À partir de 12h et jusqu'à la fin de la course

Durant tout l'après-midi, des animations variées seront à retrouver sur le Village des partenaires officiels du Tour de France : jeux avec le public, défilé de mascottes, distribution de cadeaux, structure gonflable...

Les boutiques officielles du Tour proposeront de nombreux souvenirs (parkings Bourdin et Pergaud).

Un écran géant sera mis en place à partir de 12h sur le parking Arthur Bourdin, pour toutes celles et ceux qui souhaitent vivre la course en direct.

À partir de 13h

Parades de ski-roues : à partir de 13h, parades de ski-roues par les jeunes du Comité ski du massif jurassien et les skieurs professionnels qui s'élanceront sur le parcours de la course.

Parades de ski-roues : à partir de 13h, parades de ski-roues par les jeunes du Comité ski du massif jurassien et les skieurs professionnels qui s'élanceront sur le parcours de la course.

Arrivée des Cadets-juniors : à partir de 14h15, arrivée des Cadets-juniors encadrés par la Garde républicaine.

à partir de 14h15, arrivée des Cadets-juniors encadrés par la Garde républicaine. Caravane publicitaire : La tant attendue caravane publicitaire passera ensuite à 14h30 et se rendra exceptionnellement au centre-ville après la ligne d'arrivée. Attention : les véhicules de la caravane ne distribueront pas de goodies sur les 500 derniers mètres, soit depuis le rond-point du tennis. Les goodies seront distribués en main propre par les marques partenaires, qui se déplaceront à pied le long du parcours, juste avant le passage des coureurs.

Caravane publicitaire : La tant attendue caravane publicitaire passera ensuite à 14h30 et se rendra exceptionnellement au centre-ville après la ligne d'arrivée. Attention : les véhicules de la caravane ne distribueront pas de goodies sur les 500 derniers mètres, soit depuis le rond-point du tennis. Les goodies seront distribués en main propre par les marques partenaires, qui se déplaceront à pied le long du parcours, juste avant le passage des coureurs.

L'arrivée et l'annonce du grand vainqueur : la fête battra son plein à partir de 16h, avec l'arrivée de la course au niveau du garage de Midas. C'est à ce moment précis que le maillot jaune sera révélé.

Cérémonie et remise des maillots : la course sera clôturée par une cérémonie protocolaire sur le podium officiel avec la remise des maillots.

la fête battra son plein à partir de 16h, avec l'arrivée de la course au niveau du garage de Midas. C'est à ce moment précis que le maillot jaune sera révélé. Cérémonie et remise des maillots : la course sera clôturée par une cérémonie protocolaire sur le podium officiel avec la remise des maillots.

À partir de 17h jusqu'à 19h

Afin de clôturer cette journée, Esther Simon proposera un DJ set dans le village animations et partenaires (parking Arthur Bourdin).

Programme de la course

Villeneuve-d'Amont

Gevresin

Déservillers

Bolandoz

Reugney

Amathay-Vésigneux

Longeville

Évillers

Val-d'Usiers

Houtaud

Dommartin

Doubs

Pontarlier

Avec 185 km de course sur un terrain accidenté et un dénivelé positif de 2 900 m, cette avant-dernière étape du Tour s'annonce spectaculaire. Les coureurs parcourront les routes du département et traverseront les communes du Doubs selon le déroulé suivant :