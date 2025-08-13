Trois Bisontins aux championnats du monde de VTT Orientation

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Constance Devillers, Jérémi Pour et Paul Debray, tous licenciés au club bisontin d’orientation Balise 25, participent en ce moment même aux championnats du monde de VTT orientation à Varsovie en Pologne.

Après une épreuve de sprint disputée mardi et au cours de laquelle Constance, Jérémi et Paul se sont respectivement classés 6e, 14e et 20e, les Bisontins prennent part ce mercredi à l’épreuve de moyenne distance.

Viendra ensuite une Mass start le jeudi 14 août, puis, après une journée de repos, les championnats se termineront avec une épreuve de longue distance le samedi et un relais le dimanche.

Le programme des championnats du monde VTT orientation