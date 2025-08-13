Mercredi 13 Août 2025
Besançon
Sport

Trois Bisontins aux championnats du monde de VTT Orientation

Publié le 13/08/2025 - 12:00
Mis à jour le 13/08/2025 - 11:52

Constance Devillers, Jérémi Pour et Paul Debray, tous licenciés au club bisontin d’orientation Balise 25, participent en ce moment même aux championnats du monde de VTT orientation à Varsovie en Pologne. 

© Facebook Balise 25 Besançon
© Facebook Balise 25 Besançon

Après une épreuve de sprint disputée mardi et au cours de laquelle Constance, Jérémi et Paul se sont respectivement classés 6e, 14e et 20e, les Bisontins prennent part ce mercredi à l’épreuve de moyenne distance. 

Viendra ensuite une Mass start le jeudi 14 août, puis, après une journée de repos, les championnats se termineront avec une épreuve de longue distance le samedi et un relais le dimanche. 

Le programme des championnats du monde VTT orientation 

  • Mardi 12 août : Sprint
  • Mercredi 13 août : Moyenne distance
  • Jeudi 14 août : Mass Start
  • Vendredi 15 août : Repos
  • Samedi 16 août : Longue distanc
  • Dimanche 17 août : Relais

Publié le 13 aout à 12h00
