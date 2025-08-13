Trois Bisontins aux championnats du monde de VTT Orientation

Après une épreuve de sprint disputée mardi et au cours de laquelle Constance, Jérémi et Paul se sont respectivement classés 6e, 14e et 20e, les Bisontins prennent part ce mercredi à l’épreuve de moyenne distance.
Viendra ensuite une Mass start le jeudi 14 août, puis, après une journée de repos, les championnats se termineront avec une épreuve de longue distance le samedi et un relais le dimanche.
Le programme des championnats du monde VTT orientation
- Mardi 12 août : Sprint
- Mercredi 13 août : Moyenne distance
- Jeudi 14 août : Mass Start
- Vendredi 15 août : Repos
- Samedi 16 août : Longue distanc
- Dimanche 17 août : Relais