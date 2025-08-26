Mardi 26 Août 2025
Baume-les-Dames
Faits Divers

Trois victimes dans un accident de la route à Baume-les-Dames

Publié le 26/08/2025 - 14:04
Mis à jour le 26/08/2025 - 11:02

Les sapeurs-pompiers du Doubs sont intervenus vers 18h à Baume-les-Dames le 25 août 2025 pour un accident de la circulation entre deux véhicules à l’intersection de la ferme auberge de Saint-Ligier. 

© Elodie R
© Elodie R

À l’arrivée des secours sur les lieux, une fillette âgée de 5 ans avait déjà été sortie du premier véhicule. Le conducteur, un homme âgé de 37 ans, était quant à lui piégé dans sa voiture. Il a pu en être extrait après une désincarcération réalisée par les sapeurs-pompiers. 

Dans le second véhicule, une femme âgée de 52 ans a elle aussi été prise en charge. 

Légèrement blessées, les trois victimes ont toutes été auscultées par le médecin du SMUR avant d’être transportées en direction du CHU de Besançon. 

accident de la route blessés sapeurs pompiers

Publié le 26 aout à 14h04 par Elodie Retrouvey
Faits Divers

