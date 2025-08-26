Trois victimes dans un accident de la route à Baume-les-Dames

Les sapeurs-pompiers du Doubs sont intervenus vers 18h à Baume-les-Dames le 25 août 2025 pour un accident de la circulation entre deux véhicules à l’intersection de la ferme auberge de Saint-Ligier.

À l’arrivée des secours sur les lieux, une fillette âgée de 5 ans avait déjà été sortie du premier véhicule. Le conducteur, un homme âgé de 37 ans, était quant à lui piégé dans sa voiture. Il a pu en être extrait après une désincarcération réalisée par les sapeurs-pompiers.

Dans le second véhicule, une femme âgée de 52 ans a elle aussi été prise en charge.

Légèrement blessées, les trois victimes ont toutes été auscultées par le médecin du SMUR avant d’être transportées en direction du CHU de Besançon.