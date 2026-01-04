Dimanche 4 Janvier 2026
Alerte Témoin
Besançon
Faits Divers

Un client la violente et lui vole son argent : une prostituée contacte la police à Besançon

Publié le 04/01/2026 - 18:01
Mis à jour le 04/01/2026 - 18:04

Les faits se produits vers minuit le 2 janvier 2026 à la sortie d’un Airbnb au centre-ville de Besançon.

© Hélène Loget
© Hélène Loget

Deux prostituées de 25 et 30 ans ont contacté le 17 après avoir été menacées par un client après une prestation que ce dernier a jugé "insatisfaisante". Le jeune homme âgé de 20 ans a alors giflé l’une d’elles et l’a menacé d’un couteau trouvé dans la cuisine du Airbnb. Il a ensuite pris la fuite avec l’argent qu’il avait donné à cette dernière.

Après avoir donné une description aux policiers, ils ont réussi à le localiser et à l’interpeller au centre-ville. Il a été placé en garde à vue. Il sera présenté au parquet de Besançon le 23 juin 2026.

police

Publié le 4 janvier à 18h01
Faits Divers

France
Faits Divers Société

Après Crans-Montana, l’hôtellerie-restauration réclame une sécurité renforcée

L'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (Umih) réclame "le renforcement et l'harmonisation des exigences de sécurité" applicables aux établissements de nuit en France, après l'incendie en Suisse du bar de Crans-Montana, selon un courrier adressé au ministre de l'Intérieur, consulté samedi 3 janvier 2026 par l'AFP.

bar Crans-Montana discothèque explosion suisse
Publié le 3 janvier à 17h12 par Hélène L.

