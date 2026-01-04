Un client la violente et lui vole son argent : une prostituée contacte la police à Besançon

Les faits se produits vers minuit le 2 janvier 2026 à la sortie d’un Airbnb au centre-ville de Besançon.

Deux prostituées de 25 et 30 ans ont contacté le 17 après avoir été menacées par un client après une prestation que ce dernier a jugé "insatisfaisante". Le jeune homme âgé de 20 ans a alors giflé l’une d’elles et l’a menacé d’un couteau trouvé dans la cuisine du Airbnb. Il a ensuite pris la fuite avec l’argent qu’il avait donné à cette dernière.

Après avoir donné une description aux policiers, ils ont réussi à le localiser et à l’interpeller au centre-ville. Il a été placé en garde à vue. Il sera présenté au parquet de Besançon le 23 juin 2026.