Un collège de Dijon touché par un incendie, la piste criminelle "très vraisemblable"

Un collège de Dijon, situé dans un quartier populaire, a été touché par un incendie dans la nuit de vendredi 12 à samedi 13 décembre 2025, et la piste criminelle est privilégiée, a indiqué le parquet de la ville.

L'incendie s'est déclenché vers 1H00 du matin, selon le procureur Olivier Caracotch, au collège Champollion dans le quartier des Grésilles, classé prioritaire. L'origine volontaire est "très vraisemblable" selon le magistrat, qui rapporte "plusieurs départs de feu concomitants".

Des produits inflammables ont été retrouvés sur place

Une enquête pour "dégradations volontaires par incendie" a été ouverte, confiée à la Division de la Criminalité Territoriale de la police de Dijon. Des produits inflammables ont été retrouvés sur place, a rapporté une source policière. Les traces d'incendie n'étaient pas visibles de l'extérieur, a constaté un correspondant de l'AFP sur place. Selon la source policière, les murs de l'entrée et des étages du bâtiment ont été noircis par la fumée.

"Je condamne fermement cet acte inqualifiable et souhaite que les auteurs soient sanctionnés lourdement", a réagi le président du conseil départemental de Côte d'Or François Sauvadet sur le réseau social X.

L'évaluation des dégâts et des travaux à mener afin de rouvrir le collège est en cours, précise-t-il. L'établissement accueille habituellement environ 500 élèves.

Début mars, dans le même quartier, la médiathèque avait été touchée par un incendie criminel.

(Source AFP)