Samedi 13 Décembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Dijon
Faits Divers

Un collège de Dijon touché par un incendie, la piste criminelle "très vraisemblable"

Publié le 13/12/2025 - 17:17
Mis à jour le 13/12/2025 - 18:02

Un collège de Dijon, situé dans un quartier populaire, a été touché par un incendie dans la nuit de vendredi 12 à samedi 13 décembre 2025, et la piste criminelle est privilégiée, a indiqué le parquet de la ville.

© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro

L'incendie s'est déclenché vers 1H00 du matin, selon le procureur Olivier Caracotch, au collège Champollion dans le quartier des Grésilles, classé prioritaire. L'origine volontaire est "très vraisemblable" selon le magistrat, qui rapporte "plusieurs départs de feu concomitants".

Des produits inflammables ont été retrouvés sur place

Une enquête pour "dégradations volontaires par incendie" a été ouverte, confiée à la Division de la Criminalité Territoriale de la police de Dijon. Des produits inflammables ont été retrouvés sur place, a rapporté une source policière. Les traces d'incendie n'étaient pas visibles de l'extérieur, a constaté un correspondant de l'AFP sur place. Selon la source policière, les murs de l'entrée et des étages du bâtiment ont été noircis par la fumée.

"Je condamne fermement cet acte inqualifiable et souhaite que les auteurs soient sanctionnés lourdement", a réagi le président du conseil départemental de Côte d'Or François Sauvadet sur le réseau social X.

L'évaluation des dégâts et des travaux à mener afin de rouvrir le collège est en cours, précise-t-il. L'établissement accueille habituellement environ 500 élèves.

Début mars, dans le même quartier, la médiathèque avait été touchée par un incendie criminel.

(Source AFP)

collège incendie

Publié le 13 décembre à 17h17 par Hélène L.
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Faits Divers

Besançon
Faits Divers

Travaux d’intérêt général non exécutés : un jeune homme interpellé à Besançon

Le 10 décembre 2025, vers 17 heures, un équipage de la Brigade anticriminalité en patrouille a procédé à l’interpellation d’un individu recherché par l’autorité judiciaire. Les policiers ont croisé l’homme rue d’Anvers, à Besançon, et ont immédiatement reconnu qu’il faisait l’objet d’un signalement.

police tig travaux d'interet general
Publié le 12 décembre à 14h00 par Alexane
Novillars
Faits Divers Sport

Violences et insultes racistes lors d’un match à Novillars : des associations pointent un silence préoccupant

Selon un communiqué du 11 décembre 2025, des faits graves se sont déroulés le 8 novembre 2025 lors d’un match U18 opposant les équipes de Planoise et de Roche-lez-Beauprè, à Novillars. Des associations affirment qu’après la mi-temps, “l'entraîneur et le juge de touche de Roche-lez-Beauprè, déjà connus pour leurs passifs, ont alors multiplié les provocations”.

Publié le 11 décembre à 16h00 par Alexane

Un Noël en soie chez Eve Boutique Lingerie à Besançon

Shopping de Noël : des coffrets festifs de la biscuiterie Mistral
Offre d'emploi

L’avenir se dessine en Bourgogne-Franche-Comté !

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Noël à Besançon : les idées cadeaux de Leroy Merlin pour faire plaisir !
Offre d'emploi
publi info 4

Un décembre magique à la Galerie Chateaufarine : animations, cadeaux et féerie de Noël

Shopping de Noël : une cible électronique de chez Decathlon
Shopping de Noel

Shopping de Noël : un coffret Grands Crus de la chocolaterie Le Criollo
Jeu-concours

Jouez et gagnez votre lampe nomade chez Artémis à Besançon

Shopping de Noël : le Gabychon du Tuyé Du Papy Gaby

Sondage

 3.21
ciel dégagé
le 13/12 à 18h00
Vent
0.84 m/s
Pression
1029 hPa
Humidité
92 %
 